24-26.01: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek w Bydgoszczy, koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie z Astorią. Początek meczu zaplanowano na 17:30, a transmisję przeprowadzi Polsat Sport. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy mają spore szanse na awans do fazy play-off. Legioniści zagrają w hali przy ulicy Niegocińskiej na Mokotowie, o godzinie 17:00. Bilety w cenie 5 zł (ulgowe) i 10 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali.



Rozkład jazdy:

24.01 g. 17:30 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz, ul. Toruńska 59]

24.01 g. 20:00 FC Utrecht - FC Den Haag

25.01 g. 11:30 Legia II Warszawa - Pilica Białobrzegi [ul. Łazienkowska 3]

25.01 g. 14:00 Legia II Warszawa - ŁKS SG Łódź [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

25.01 g. 17:00 Legia Warszawa - Huragan Międzyrzec Podlaski [siatka, ul. Niegocińska 2a]



Młodzież:

25.01 g. 08:45 Milan Milanówek 07 - UWKS Legia 07/8 [Milanówek, ul. Turczynek 8]

25.01 g. 14:00 Legia U17 - Śląsk Wrocław 03 [ul. Łazienkowska 3]

25.01 g. 15:30 Akademia Młodych Dzików U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Polna 7a]

25.01 g. 16:00 Legia U15 - KS Ursus 04 [ul. Łazienkowska 3]

25.01 g. 18:00 Legia U11 - AP Wilczki [ul. Łazienkowska 3]

25.01 g. 18:00 Legia U10 - AP Wilczki [ul. Łazienkowska 3]

26.01 g. 09:30 UWKS Legia 03/02 - WBS Warszawa 03 [ul. Łabiszyńska 20]

26.01 g. 12:00 Legia Warszawa U-18 - MKS Ochota U-18 [kosz, ul. Andriollego 1]

26.01 g. 14:00 Pogoń Grodzisk Maz. 04 - UWKS Legia 03/04 [Grodzisk Maz. Al. Mokronoskich 4]

26.01 g. 16:00 Legia U14 - sparing wewn. [ul. Łazienkowska 3]

26.01 g. 18:00 Legia U13 - AP Żuri Olsztyn U14 06 [ul. Łazienkowska 3]

26.01 g. 19:30 Legia U12 - AP Żuri Olsztyn 07 U13 [ul. Łazienkowska 3]



Profbud Basket Cup (kosz U-12, ul. Kopernika 9):

26.01 g. 09:30 UKS Probasket Mińsk Maz. - Legia Warszawa

26.01 g. 12:30 Legia Warszawa - Golden Basket 143 Warszawa

26.01 g. 15:00 mecze o 3. i 5. miejsce

26.01 g. 16:30 Finał