Sekcyjni Fanatycy: 29 stycznia wracamy na Bemowo!

Poniedziałek, 20 stycznia 2020 r. 19:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 29 stycznia o godzinie 20:00 w hali przy ulicy Obrońców Tobruku 40 na Bemowie, koszykarze Legii rozegrają mecz ligowy ze Stelmetem Zielona Góra. Pierwszy od maja zeszłego roku, po wielomiesięcznej rozbudowie hali. Mobilizację na ten mecz rozpoczynają Sekcyjni Fanatycy, którzy na ostatni styczniowy wieczór, z okazji powrotu na Bemowo, zapowiadają dodatkowe atrakcje. Liczymy, podobnie jak grupa rozkręcająca atmosferę na trybunach podczas meczów naszych sekcji, że hala wypełni się do ostatniego miejsca, nasz młyn będzie pękał w szwach i wręcz kipiał fanatyzmem, który przez lata na stałe gościł przy okazji meczów naszej koszykarskiej Legii. Bilety na ten mecz można kupować tutaj.



Poniżej apel Sekcyjnych Fanatyków:



Drodzy Kibice!

W kalendarzu zima, za oknem jesień, piłkarze w Turcji, a liga nie gra. Wydawać by się mogło, że jedynie co nas czeka do momentu, aż zacznie się liga to oglądanie skoków narciarskich z komentarzem Przemysława Babiarza.

My jednak mamy dla Was coś lepszego! Pamiętacie takie czasy, gdy przychodziła zima, a niezliczone ilości kiboli Legii Warszawa zmierzały w stronę Obrońców Tobruku? Najwyższa pora, aby do tego wrócić! Lepszej okazji już nie będzie! Po bardzo długiej przerwie spowodowanej przebudową obiektu, koszykarska Legia wraca do swojej hali, na Bemowo.



Kibole, teraz naprawdę na serio, to jest ten moment, kiedy trzeba się wybudzić z zimowego snu i wypełnić naszą trybunę po brzegi! Razem mamy tam stworzyć to z czego przez długie lata sekcja koszykówki Legii Warszawa słynęła w Polsce i za granicami kraju i to pomimo, że przez długi czas graliśmy w 3 czy 2 lidze - niesamowity, fanatyczny doping, niezależnie od wyników i gry. Możemy Was zapewnić, że oprócz tego pojawią się dodatkowe atrakcje, które każdy kibic bardzo lubi. Do tego wszystkiego jesteście potrzebni Wy i każdy z Was z osobna - młody i stary, gruby i chudy, chodzący na Legie od 15 lat, jak i ten który dopiero zaczyna! Razem tworzymy jedność i razem musimy sprawić, aby dzień 29 stycznia zapisał się w historii jako jeden z najlepszych w historii bemowskiej hali.

Kiedyś była akcja "Pełny Stadion", była też akcja "Pełna Hala". Do meczu jeszcze sporo czasu, ale właśnie teraz namawiamy Was, abyście przyszli na najbliższy mecz i wzięli ze sobą przynajmniej jedną osobę, która nie zamierzała się pojawić. "Tylko" i "aż" tyle.



29 stycznia, godzina 20:00 - WRACAMY NA BEMOWO!