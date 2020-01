FC Voždovac - czwarty sparingpartner

Wtorek, 21 stycznia 2020 r. 19:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

FK Voždovac będzie czwartym rywalem Legii na zgrupowaniu. Początek spotkania w środę o godzinie 15:00. Legia Warszawa na oficjalnej stronie przeprowadzi transmisję z meczu. My zapraszamy na klasyczną tekstową RELACJĘ LIVE! prosto z Turcji.



Drużyna prowadzona przez Radomira Kokovicia przerwę zimową spędza na szóstej pozycji w serbskiej ekstraklasie. Jego piłkarze mają jednak zaledwie punkt straty do znajdującego się wyżej FK TSC Backa Topola. Dotychczas w Serbii rozegrano 20 ligowych kolejek, a w nich Voždovac zanotował bilans 10-5-5. Środowy przeciwnik Legii miał bardzo słaby start sezonu - w pierwszych czterech kolejkach zdobył tylko jeden punkt, remisując z FC Proleter Nowy Sad. Władze kluby nie zdecydowały się jednak na żadne pochopne kroki, co wkrótce przyniosło skutek. Aktualnie na ostatnie 13 meczów FK Voždovac przegrał tylko raz i to jeszcze z nie byle kim, ponieważ z liderującą Crveną zvezdą, która w serbskiej lidze nie ma sobie równych.



Skrót z ostatniego ligowego meczu FK Voždovac:







Osłabieni latem



W tym sezonie najwięcej goli dla drużyny zdobyli Alen Masović oraz Nemanja Nikolić. Ten drugi to 32-letni czarnogórski defensywny pomocnik, który na co dzień jest również kapitanem zespołu. Wysoko w klasyfikacji jest również cztery lata starszy Marko Dević. Zimą doświadczony piłkarz zamienił Voždovac na azerski Sabah FC. W przeszłości Ukrainiec grał w kilku rosyjskich klubach, a w 2014 roku Rubin Kazań zapłacił za niego Metalistowi Charków pięć milionów euro.



W letnim oknie transferowym drużyna została osłabiona przez Raków Częstochowa. Polski zespół wykupił z serbskiego klubu Andriję Lukovicia za 250 tys. euro. 25-latek do tej pory rozegrał w naszej lidze siedem meczów. Oprócz tego zimą z drużyną pożegnał się wspomniany wcześniej Masović, który wyleciał do Japonii do drugoligowego Machida Zelvia. Dla Serbów to duża strata jeśli chodzi o walory i możliwości ofensywne. Zastąpić go ma, przynajmniej w teorii, Aleksa Janković - 19-letni napastnik pozyskany z Partizana Belgrad. Trudno jednak oczekiwać, że młodzieżowy reprezentant kraju od razu wskoczy z powodzeniem do wyjściowej jedenastki klubu seniorskiej piłki.



Tureckie zgrupowanie



Na obozie w Antalyi Serbowie będą przebywać do końca stycznia. W Turcji zameldowali się dopiero przed kilkoma dniami, więc mecz z Legią będzie dla nich pierwszym sparingiem. Oprócz meczu z Polakami, FK Vozodvac ma również w planach trzy inne mecze: 23 stycznia zagrają z Szachtiorem Karaganda, 28 stycznia z Lechem Poznań, a dzień później z Zorią Ługańsk.