28-29.01: Rozkład jazdy

Wtorek, 28 stycznia 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godzinie 20, w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, futsaliści Legii rozegrają spotkanie II ligi z AZS-em AWF Warszawa. Legioniści są jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, jak również gorącego dopingu dla naszych koszykarzy, którzy dzień później, również o 20:00, zmierzą się ze Stelmetem. Ten mecz odbędzie się w hali OSiR Bemowo, przy Obrońców Tobruku 40 - będzie to pierwsze spotkanie po oddaniu do użytku rozbudowanej hali. Dodatkowe atrakcje zapowiadają Sekcyjni Fanatycy. Bilety do kupienia na Legiakosz.abilet.pl.



Rozkład jazdy:

28.01 g. 20:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [futsal, ul. Gładka 18]

29.01 g. 20:00 Legia Warszawa - Stelmet Zielona Góra [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]