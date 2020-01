Łagożny odszedł ze sztabu Legii

Wraz z końcem stycznia pracę w Legii Warszawa zakończy Przemysław Łagożny , który do tej pory był jednym z dwóch analityków w pierwszej drużynie. Teraz w sztabie pozostanie Maciej Krzymień . 27-letni trener zdecydował się na odejście do beniaminka łotewskiej ekstraklasy FK Tukums 2000. Będzie tam asystentem pierwszego szkoleniowca, którym został właśnie Marek Zub . Łagożny od czerwca 2017 był trenerem analitykiem pierwszej drużyny, a w klubie z Łazienkowskiej pracował od 2012 roku, m.in. jako trener młodszych roczników, skaut i koordynator Legia Soccer Schools. fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oszczędności ciąg dalszy, było 2 analityków to teraz wystarczy tylko jeden ,po co płacić dwie pensje odpowiedz

Szpilordzik - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Chris: po co siejesz ferment?? Prawda jest taka ze dostał propozycję pracy za granicą i tyle. Ogladnal byś jego wypowiedź to byś nie wypisywal takich głupot odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Szpilordzik: beniaminek na Łotwie a Mistrz Polski, ciekawa propozycja zagraniczna. Zaszczyt i kierunek jak za komuny odpowiedz

Ignac - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na początku myślałem że to Piszczek odpowiedz

Witek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cos tu nie gra w wieku 19 lat byl juz trenerem??? odpowiedz

Mamamija - 4 godziny temu, *.236.205 A to był? odpowiedz

Xxc - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mamamija: ktos kto pelnil dosc wazna role w klubie, choc nie byl postacia z pierwszych stron gazet.

W artykule masz wyjasnione, a czytac chyba potrafisz... odpowiedz

Mamamija - 3 godziny temu, *.236.205 @Xxc: a kto ci powiedział że chce mi się to czytać? odpowiedz

Mamamija - 3 godziny temu, *.236.205 @Xxc: jakbyś zresztą zauważył mój komentarz nie dotyczył artykułu, tylko tego, że wejście nic nie było o gościu słychać. Więc w sumie przyznajesz mi rację ale adm tego nie zauważasz odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.