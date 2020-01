Środa zapowiada się na najbardziej intensywny dzień pracy na zgrupowaniu. Trenerzy dadzą zawodnikom zagrać po 90 minut. O godzinie 9:30 Legia Warszawa zmierzy się z węgierskim Nyiregyhaza Spartacus FC , a o godzinie 15:00 z serbskim FK Voždovac . Z obu tych spotkań przeprowadzimy tekstowe RELACJE LIVE! . Drugi sparing dodatkowo będzie do obejrzenia na oficjalnej stronie klubu.

MP(L)87 - 59 minut temu, *.135.90 Chyba mamy objawienie w ataku haha Wieteska sie nada nie trzeba kupowac napadziora. strzela wiecej niz Necid i Chupachups chyba damy sioe przekonac ?? Moze jednak on jest tym wizjonerem ... hahah odpowiedz

Martins - 1 godzinę temu, *.direct-adsl.nl Nie ma dziś transmisji z pierwszego albo drugiego sparingu? odpowiedz

Hubi - 29 minut temu, *.amazonaws.com @Martins: Jest z drugiego odpowiedz

