Legijny neon może powstać na moście Łazienkowskim

Autor projektu muralu Kazimierza Deyny, który w ramach projektu miejskiego zostanie w tym roku wykonany na jednej ze ścian na Ochocie , przygotował dwa kolejne legijne projekty, które mogą zostać wykonane z budżetu obywatelskiego na rok 2020. Pierwszym z nich jest legijny, czerwono-biało-zielony neon z hasłem "Miasto moje, a w nim..." - tekstem pieśni Czesława Niemena zatytułowanej "Sen o Warszawie". Tej samej, która od kilkunastu lat śpiewana jest przed każdym spotkaniem Legii przy Łazienkowskiej 3. "Instalacja planowana jest na moście Łazienkowskim, w odległości niecałego kilometra od naszego piłkarskiego domu. Z całego legijnego serca wierzę, że uda nam się to razem zrobić! Dla Legii, dla Warszawy, dla naszej pięknej klubowej tradycji" - poinformował autor projektu. Ten został zgłoszony do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Kiedy tylko będzie można na niego głosować, podamy stosowne informacje na naszej stronie. Wcześniej natomiast przedstawimy drugi z legijnych projektów tego samego autora, który również został już oficjalnie zgłoszony, a zostanie upubliczniony w najbliższych dniach.

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl świetny pomysł...oby się udało..

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oby napis był od strony mostu Poniatowskiego lub najlepiej z obu stron odpowiedz

Macko - 1 godzinę temu, *.com.pl Fajny pomysł. Musimy sie tylko zjednoczyć w głosowaniu zeby nie przepadł. odpowiedz

