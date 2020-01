Kucharski: Do Legii trafi napastnik za Niezgodę

Środa, 22 stycznia 2020 r. 00:12 źródło: legia.com

– Jeśli popatrzymy jak skonstruowany jest dziś nasz zespół to zobaczymy, że w przypadku odejścia Jarosława Niezgody, potrzebne będzie zastępstwo. I to musi być piłkarz solidny, który wzmocni naszą drużynę i wniesie do niej jakość. Będziemy do końca walczyli o to, aby sprowadzić do klubu piłkarza o ciekawej charakterystyce - mówi na łamach oficjalnej strony Legii dyrektor sportowy Radosław Kucharski



- Na tę chwilę, jeśli transfer Niezgody dojdzie do skutku, do Legii trafi napastnik. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już na ostatniej prostej z tym transferem i wtedy będziemy chcieli uzupełnić skład. Jeśli chodzi o pozostałe pozycje, nie szykowałbym się na wielką rewolucję. Na zgrupowaniu jest 28 piłkarzy. To duża grupa, a w niej są młodzi piłkarze. Im również trzeba dać szansę. A oni, jak widać, ją wykorzystują. To również jest droga, którą będziemy podążali w przyszłości - dodał Kucharski.