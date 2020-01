Szczecinek i Grójec zwycięzcami kibicowskiego turnieju Legia Cup 2020

Środa, 22 stycznia 2020 r. 08:54 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnią sobotę odbyła się druga edycja kibicowskiego turnieju Legia Cup, który zorganizowała grupa UZaLeżnieni. Zawody zostały sfinansowane przez SKLW. W rywalizacji sportowej wzięło udział 20 drużyn (niektóre łączone), podzielonych na cztery grupy. Do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup. W walce o półfinały, UZL pokonali NS-ów, Szczecinek/Grójec zwyciężył Zagłębie, Grochów i Gocław pokonały Radomiaka, a Ochota i Dęblin zwyciężyły z połączonymi siłami Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego. W półfinale Szczecinek/Grójec pokonali UZL, a Ochota/Dęblin zwyciężyli Grochów/Gocław. W finale triumfował Szczecinek oraz Grójec.



Grupa A: Zachodnia Koalicja, Zagłębie Sosnowiec, Raszyn/Ząbki, Bródno/Mokotów, Legionowo/Nowy Dwór Maz.



Grupa B: Teddy Boys 95, FC Den Haag, Zjednoczone Południe, Ochota/Dęblin, Szczecinek/Grójec



Grupa C: UZaLeżnieni, Radomiak Radom, Tarpeda Mińsk, Wola/Muranów, Ciechanów/Wyszków



Grupa D: Nieznani Sprawcy, Olimpia Elbląg, Olimpija Ljubljana, Grochów/Gocław, Brodnica/Chełmża



Końcowa kolejność:

1. Szczecinek/Grójec

2. Ochota/Dęblin

3. Grochów/Gocław

4. UZaLeżnieni



W zeszłorocznej edycji turnieju, zwyciężyła ekipa Ultras Radomiak, która w finale pokonała Zjednoczone Południe.







Poniżej relacja organizatorów turnieju, grupy UZL:

Przygotowania do turnieju, tak jak w zeszłym roku, rozpoczęliśmy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ogarnialiśmy halę, hotele, cateringi, zaproszenia i wiele, wiele innych, mniejszych bądź większych spraw, które złożyły się na końcowy sukces imprezy. Tak jak rok temu, oprócz Legijnych grup/dzielnic oraz FC zaprosiliśmy nasze zgody, a także dwie zaprzyjaźnione ekipy: Olimpiję Ljubljana oraz Tarpeda Mińsk. Po rozlosowaniu grup turniejowych, wspólnej kolacji oraz imprezie w wynajętym lokalu... duża cześć osób przeniosła się na imprezę w hotelu, która trwała do samego rana. Sobota to już całodzienna zabawa na hali, przez którą przewinęły się rzesze legionistów oraz liczne delegacje zgód. Wspaniała integracja na trybunach oraz rywalizacja na boisku przy głośnym dopingu zostały zwieńczone konkretną imprezą, która na pewno na długo pozostanie wszystkim w pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni z nami na tym turnieju, zarówno tym grającym jak i pijącym! Mamy nadzieję, że każdy dobrze się bawił i wyśmienicie spędził czas!



Oddzielne podziękowania kierujemy do:

- Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa za sfinansowanie turnieju

- Sklepu Żyletka za nagrody dla zwycięzców

- Firmie HMtrans

- Restauracji Sportsbar Łazienkowska 3