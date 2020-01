Biblioteka legionisty: Legia 100 lat

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zanim na rynku pojawiła się okazała księga na 100-lecie Legii, w marcu 2016 roku do księgarń trafiła o wiele skromniejsza pozycja, można rzec wręcz "broszura", wydana również z tej samej okazji. "Legia 100 lat" to książka napisana przez Przemysława Batora, a wydana nakładem wydawnictwa Buchmann. "Książka Legia 100 lat ma przybliżyć każdemu Czytelnikowi wielkość tego klubu i jego legendarnych postaci. Żaden z trudnych, kontrowersyjnych tematów związanych z szacowną jubilatką nie został w niej pominięty. Większą część publikacji stanowią jednak barwne wspomnienia o wydarzeniach i osobach, które na stałe wryły się w pamięć kibiców i osób zainteresowanych polskich futbolem" - czytamy we wstępnie wspomnianej pozycji.



Jak można przybliżyć historię Legii na ok. 170 stronach, w dodatku niewielkiego formatu? Oczywiście, w maksymalnym skrócie. I tak "historia Legii" od początków w Maniewiczach do czasów współczesnych zmieszczona została na 10 stronach. W dalszej części publikacji znalazły się opisy legijnych legend, które wybrał sam autor, a mianowicie: Boruca, Brychczego, Deyny, Dziekanowskiego, Gadochy, Koseckiego, Kowalczyka, Grotyńskiego, Pisza, Zielińskiego, Radovicia i Vejvody. Można by dyskutować nad tym wyborem.



Na kolejnych kartach książki przedstawieni zostali zawodnicy ze składu Legii z sezonu 2015/16 i ta część "historii" zajmuje najwięcej miejsca. Potem znajdziemy dosłownie kilka stron statystyk, kilka zdań o kibicach Legii, a także historii stadionu przy Ł3. W wielkim skrócie. Na koniec zaś zamieszczono krótkie rozmowy z Aleksandarem Vukoviciem i Andrzejem Strejlauem.



Książka wydana w tej formie zdecydowanie najbardziej nadaje się dla osób niewymagających, dla których pobieżna znajomość faktów jest wystarczająca. Ewentualnie dla dzieci, dla których lektura księgi wydanej na 100-lecie (prawdziwej skarbnicy wiedzy) jest jeszcze zbyt przytłaczająca.



Tytuł: Legia 100 lat

Autor: Przemysław Bator

Wydawnictwo: Buchmann

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 176

Cena okładkowa: 34,99 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.