Biblioteka legionisty: Sprzedana liga

Warszawa długie 23 lata czekała na zdobycie mistrzostwa Polski przez Legię, odliczając rok po roku w pieśni "Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud". Kiedy w końcu rozgrywki sezonu 1992/93 zakończyły się po naszej myśli i po efektownym triumfie przy Reymonta w Krakowie legioniści mieli powody do świętowania, nastąpiły wydarzenia, które dla aktywnych kibiców z tamtych czasów są bardzo bliskie. I bolesne. Młodsze pokolenie historię o "mistrzu 93" zna jedynie z opowiadań bądź różnych publikacji.



Jedną z nich, wydaną jeszcze w roku 1993, była bardzo głośna w tamtym czasie książka Janusza Atlasa, o wiele mówiącym tytule "Sprzedana liga", a na okładce znalazły się ponadto takie hasła (oraz zdjęcie z meczu Wisła - Legia przedstawiające faulującego rywala Krzysztofa Ratajczyka) jak "Szmal, gangsterzy i futbol ; brudna piłka oraz straszny dwór".



Autor oczywiście udowadnia, że ostatnie ligowe kolejki, nie tylko ta, w której Legia wygrała z Wisłą 6-0, a ŁKS z Olimpią Poznań 7-1, były ustawione. Cytowane jest m.in. pismo zarządu Wisły ws. "skandalicznej postawy zawodników", które miało miejsce nie tylko w meczu z Legią, ale również w innym spotkaniu rozgrywanym w czerwcu tamtego roku. "Podobnie skandaliczną postawę tegoż zespołu odnotowaliśmy podczas meczu z Siarką Tarnobrzeg w dn. 6 czerwca 1993r.".



Janusz Atlas stara się wywlec wszelkie możliwe fakty, świadczące o tym, że polskie kluby między sobą ustalają wyniki. Nie tylko w sezonie 1992/93. Autor opisuje m.in. osobę Wojtysiaka, który przy Łazienkowskiej pojawił się pod koniec lat osiemdziesiątych, obiecując same sukcesy oraz nowoczesny stadion klasy europejskiej. Opisane zostały m.in. przekręty finansowe przy transferze Romana Koseckiego do Galatasaray.



Opisane są także losy olimpijskiej reprezentacji Polski, która startowała na IO w Barcelonie. Później dokładnie opisano sytuację w lidze w sezonie 92/93, w tym w rozdziale "Ból Zuba" - aferę dopingową, którą jako pierwszy opisał Express Wieczorny. Chodzi mianowicie o badania antydopingowe 27-letniego Ukraińca, który w meczu Legia - Widzew (8 maja 1993 roku) wszedł na boisko w 43. minucie.



Ostatnia kolejka sezonu 1992/93, późniejsze decyzje Związku i UEFA, a także odwołania pokrzywdzonych klubów - to wszystko znajdziemy w tej niezbyt obszernej publikacji, która napisana jest w mało popularnym wówczas stylu, znanym później z brukowców.



Tytuł: Sprzedana liga

Autor: Janusz Atlas

Wydawnictwo: BGW

Rok wydania: 1993

Liczba stron: 160



