Budowa LTC: Ośrodek przy ulicy Legionistów

Prezentujemy kolejny raport zdjęciowo-filmowy z terenu budowy ośrodka treningowego Legii Warszawa, który od początku kwietnia budowany jest w gminie Grodzisk Mazowiecki. Łagodna zima dopisuje i wszystkie prace prowadzone są bez opóźnień. Kibice w ankiecie na oficjalnej stronie klubu wybrali nazwę ulicy dojazdowej do ośrodka - wygrała opcja ulicy Legionistów . Teraz pozostało formalne zatwierdzenie tej nazwy przez radnych gminy. Trzy boiska już od pewnego czasu są zielone, ale widać postęp w przygotowywaniu kolejnych trzech placów, na których posadzona zostanie trawa. Całość budowy ma kosztować ponad 80 mln zł. Akademia Piłkarska Legii otrzymała kredyt na budowę w wysokości 57,5 mln zł. Ponadto Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje przedsięwzięcie Legii kwotą 23 mln zł, a z Ministerstwa Rozwoju na Centrum Badawczo-Rozwojowe LegiaLab klub otrzyma dotację w wysokości 1,2 mln zł. Poniżej możecie obejrzeć film i najnowsze zdjęcia z budowy.

Hubi - 2 godziny temu, *.mm.pl Na to właśnie idą pieniądze z transferów. Brawo Panie Mioduski , niech Pan nie przejmuje się wpisami oszołomów mieniących się kibicami naszej Legii. Prawdziwy kibic wie, że ta inwestycja to przyszłość naszego klubu. Klub buduje się od fundamentów, a takim fundamentem jest budowa LTC!!! Ten ośrodek to gwarancja sukcesów w przyszłości. BRAWO!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hubi: Poczytaj z czego finansowany jest LTC. Nie z transferów i kieszeni Miodka. Prócz tego sama baza treningowa to dopiero początek. Tak jak hala fabryczna wyposażona w maszyny nie jest jeszcze fabryką.







kloss - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: czyli raty kredytowe same się spłacają? odpowiedz

M3 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Brawo !!! Niech teraz młodzi zrobią nam dużo radości i zaczną "masowo" napływać do 1 drużyny. Uczcie ich od dziecka przywiązania do barw i historii. Tylko Legia !!! odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pięknie! W niecały rok powstał cały ośrodek z budynkami, boiskami i drogami, a pod stadionem w Warszawie od lat nie możemy zbudować dwóch boisk treningowych. Bo blokada. Żenada. odpowiedz

Tomek Mokotów - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kuba:



Tam w środku pola gmina jest szczęśliwa, że za ośrodek ktoś będzie płacił o wiele więcej niż za nieużytki. Dodatkowo dojdzie obsługa ośrodka czyli być może trochę skapnie miejscowym firmom



A w Warszawie mamy bandę urzędasów którzy wolą opchnąć za miliony tereny obok rezerwatu przyrody jak jeziorko Czerniakowskie niż wydać zgode na budowe na terenie ktory i tak już należy do miasta. Z tego tylko niewielkie łapkówki mogą być a ryzyko spore.



SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tomek Mokotów: ukłony w stronę mieszkańców, którzy wybrali urzędasów z PO... odpowiedz

miko - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @SEBO(L): a powinni wybrać pisiorów? odpowiedz

Kuba - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Tomek Mokotów: Jest inaczej niż piszesz: teren pod stadionem od strony ul. Czerniakowskiej jest przeznaczony przez Miasto na boiska treningowe Legii. Problemem jest strzelnica, która nie chce się wynieść do nowopowstałego w tym miejscu budynku. Mieli się wynieść do września zeszłego roku, bo wygasła im umowa dzierżawy, ale nadal trwają przy swoim. odpowiedz

Kozioł - 4 godziny temu, *.plus.pl Zacnie. odpowiedz

