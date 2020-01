Cholewiak: Trzeba iść do przodu

Środa, 22 stycznia 2020 r. 17:10 Woytek i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Trener powiedział mi wcześniej, że w popołudniowym sparingu pół godziny zagram na pozycji numer dziewięć. Cieszę się, że zagraliśmy na zero z tyłu i wygraliśmy. Spełniliśmy założenia trenera. Teraz będziemy pracować nad tym dalej. Fajnie, że w końcu piłka wpadła do siatki, ponieważ w poprzednich sparingach po moich strzałach nie chciała. Przede mną jeszcze dużo pracy. Oczywiście, cieszę się z trafienia, ale trzeba zachować zimną głowę i cały czas iść do przodu - powiedział po meczu z FK Vozdovac Mateusz Cholewiak.



- Dobrze, że dochodzę do sytuacji, ale muszę jeszcze trochę poprawić skuteczność i myślę, że wtedy będzie okej. Trudno jest porównać naszych dwóch dzisiejszych przeciwników. To były dwa różne zespoły z dwóch różnych państw. W każdym z tych meczów dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Najbardziej cieszą oczywiście wygrane, ponieważ zawsze trzeba do tego dążyć. Nawet w meczach sparingowych.