Mural Amp futbolowej Legii - kolejny projekt kibiców Legii

Wczoraj informowaliśmy o projekcie legijnego neonu "Miasto moje, a w nim...", który może powstać na moście Łazienkowskim. Kolejnym projektem, który został przez tego samego autora zgłoszony w ramach projektu obywatelskiego, jest mural poświęcony sekcji amp futbolu Legii Warszawa. Ten miałby powstać na ścianie jednej ze szkół na Ochocie, a przedstawiałby jednego z zawodników naszej drużyny w koszulce Legii, na ścianie miałby znaleźć się również herb sekcji oraz hasło "Nigdy się nie poddawaj". "Impulsem dla stworzenia tego projektu było powstanie sekcji młodzieżowej. Grają w niej dzieciaki z różnych szkół, których połączyła miłość do sportu i klubu. Mural ma być inspiracją dla wszystkich osób z niepełnosprawnością ruchową, którzy mimo fizycznych ograniczeń - NIGDY SIĘ NIE PODDALI! W ramach projektu planowany jest także mecz towarzyski pomiędzy uczniami a zawodnikami sekcji oraz zajęcia integracyjno-edukacyjne o roli sportu w życiu dzieci i młodzieży" - informuje autor projektu. Informacje nt. głosowania na legijne projekty w ramach budżetu obywatelskiego, będziemy podawać na bieżąco.

