Świątek w III rundzie Australian Open!

Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Australian Open! Legionistka najpierw w pierwszej rundzie pewnie pokonała w 68 minut Węgierkę, Timeę Babos 6-3, 6-2. Spotkanie początkowo miało się odbyć dzień wcześniej, ale organizatorzy uznali, że rozpoczęło by się zbyt późno. Ze względu na uraz stopy, Świątek nie grała żadnego meczu od września, kiedy startowała w US Open. W drugiej rundzie legionistka, dziś na ranem polskiego czasu zmierzyła się z Hiszpanką, Carlą Suarez-Navarro, która niespodziewanie pokonała po dwóch tie-breakach, rozstawioną z numerem 11., Białorusinkę, Arynę Sabalenkę. Świątek potwierdziła swoją wysoką dyspozycję i pokonała rywalkę 6-3, 6-4. Warszawska tenisistka miała wyraźną przewagę szczególnie w pierwszym secie. W drugim, przy stanie 5-3, wydawało się, że zakończenie rywalizacji przez Igę nastąpi zdecydowanie szybciej, ale Hiszpanka wygrała dwa kolejne gemy, a przy stanie 5-5 była bardzo blisko przełamania. Ostatecznie po dłuższej wymianie, tę partię wygrała Świątek, a następnie zapewniła sobie awans do kolejnej rundy bez konieczności grania trzeciego seta. Przed rokiem nasza zawodniczka udział w Australian Open zakończyła na drugiej rundzie , w której przegrała z Włoszką, Camilą Giorgi 2-6, 0-6. Wyniki Igi Świątek w Australian Open: I runda: Iga Świątek - Timea Babos (Węgry) 6-3, 6-2 II runda: Iga Świątek - Carla Suarez-Navarro (Hiszpania) 6-3, 7-5

Mamamija - 1 godzinę temu, *.236.205 Jedziesz Mordo z fartem ;) odpowiedz

Marinho89PL - 2 godziny temu, *.netia.pl Iga już w III rundzie, właśnie wygrała 2:0 z wyżej notowaną zawodniczką (o 2 miejsca) w rankingu.



Brawo!!! odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.plus.pl No co wy, opóźnieni jesteście czy co??? W momencie pojawienia się artykułu Iga wygrywała już kolejny mecz!!! Wystarczyło poczekać 50 minut i napisać relacje po 2 rundzie!!!



Myślcie trochę , nie bierzcie przykładu z Miodka! ;)))



Iga go! odpowiedz

FI(L)IP - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Iga śmiga! odpowiedz

