Trzy wzmocnienia futsalowej Legii

Czwartek, 23 stycznia 2020 r. 07:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trzech zawodników wzmocniło drugoligowy zespół futsalowej Legii, która w obecnym sezonie walczy o awans na zaplecze ekstraklasy i na półmetku sezonu zasadniczego, z kompletem zwycięstw, jest liderem rozgrywek. Do Legii dołączył 19-letni Olaf Wójtowicz, który ma już za sobą debiut z eLką na piersi, okraszony dwiema bramkami. Do Legii dołączyli także dwaj wyróżniający się gracze Zdrowia Garwolin - Sebastian Papiernik oraz Michał Zalewski, którzy w przyszłym tygodniu będą mogli zaliczyć debiut w naszym zespole.



Najbliższe spotkanie legioniści rozegrają we wtorek, 28 stycznia o godzinie 20:00 z AZS-em AWF Warszawa. Mecz rozegrany zostanie w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Wstęp wolny, zapraszamy! W weekend 8-9 lutego nasz zespół czeka spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z przedstawicielem ekstraklasy, Red Devils Chojnice.