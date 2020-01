Wojskowe - siatkarki walczą o awans i przychylność działaczy

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarska Legia w 2017 roku rozpoczęła tworzenie kobiecej drużyny, która miała przystąpić do rozgrywek jako Legia. Ostatecznie ze względu na fakt, że zarząd Legii Warszawa nie wyraził zgody na korzystanie przez nowy zespół nazwy i herbu Legii, siatkarki przystąpiły do rozgrywek III ligi jako MUKS Wojskowe Warszawa. W obecnych rozgrywkach siatkarki spisują się bardzo dobrze i mają spore szanse na awans do II ligi. Legionistki liczą, że sukces sportowy sprawi, że działacze przy Łazienkowskiej wyrażą wówczas zgodę na grę zawodniczek z herbem Legii na piersi.



Wojskowe w trwającym sezonie plasują się na pierwszym miejscu w tabeli. Z ośmiu rozegranych meczów, wygrały siedem. W ostatni weekend pewnie pokonały najsłabszy zespół ligi WTS Klondaik Warka 3-0 (25-12, 25-17, 25-14). O wiele bardziej zacięty był mecz rozegrany 12 stycznia z czołowym zespołem z Konstancina Jeziornej. Legionistki zwyciężyły SPS 3-0 (25-21, 27-25, 27-25), w drugim secie wracając do gry pomimo stanu 19-24. Swoje mecze Wojskowe rozgrywają w hali przy ulicy Naddnieprzańskiej 2/4, gdzie jeszcze dwa sezony temu swoje mecze rozgrywała męska drużyna siatkówki Legii.



W pierwszym sezonie (2018/19), Wojskowe awansowały do play-off, gdzie uległy późniejszym mistrzyniom ligi mazowieckiej, które wywalczył awans do wyższej klasy rozgrywkowej.



Aktualna tabela III ligi siatkówki kobiet:

1. Wojskowe Warszawa 8 meczów, 20 punktów

2. UKS Esperanto 8, 19 pkt.

3. SPS Konstancin Jeziorna 9, 18 pkt.

4. UKS Sparta Grodzisk Maz. 9, 16 pkt.

5. KS Halinów 8, 9 pkt.

6. UKS Lesznowola 9, 8 pkt.

7. WTS Klondaik Warka 9, 0 pkt.