Przedłuża się transfer Niezgody

Od początku roku trwa proces transferu Jarosława Niezgody do Portland Timbers. Napastnik od prawie dwóch tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych, lecz kontraktu nadal nie podpisał. Zawodnik czeka na załatwienie wszystkich badań i formalności, które potrwają jeszcze minimum tydzień. - Nadal finalizujemy transfer Jarosława Niezgody do Timbers, wciąż kompletujemy badania lekarskie, negocjacje są w toku. Mamy nadzieję, że niebawem do nas dołączy, ale nie będziemy mieli oficjalnej decyzji przed przyszłą środą - powiedział dyrektor generalny klubu Gavin Wilkinson na konferencji prasowej. - Jesteśmy bardzo blisko pozyskania Jarosława Niezgody - dodał szkoleniowiec Timbers Giovanni Savarese . Brak podpisanych dokumentów sprawia oczywiście, że Legia za zawodnika nie dostała jeszcze żadnych pieniędzy. Wobec tego na zgrupowaniu w Turcji trenuje zarówno bez swojego najlepszego zawodnika jak i jego następcy, który miałby zostać sprowadzony za zarobione z jego sprzedaży pieniądze.

All - 18 minut temu, *.orange.pl Transfer - mistrzostwo świata!!!! odpowiedz

Bródno - 18 minut temu, *.chello.pl Ja pierd_ole ale amatorka odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obstawiam ze jeszcze przed pierwszym meczem po przerwie Mioduski i Kucharski zaskoczą nas tak klawo ze dwa razy odpowiedz

Ten Kabaret - 1 godzinę temu, *.chello.pl ....IDEALNIE WPISUJE SIĘ W RZĄDY MIODUSKIEGO! odpowiedz

Quick - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Miodek na każdym kroku pokazuje że się nie nadaje do tego biznesu. Jak ja nie mogę się doczekać jak ten pseudo Prezes sprzeda i odejdzie z tego klubu. Jemu do zarządzania nie dałbym nawet budy z zapiekankami odpowiedz

Codziennie rano wstaje i mysle o tym ile jeszcze bedzie gnebil nas mioduski i kucharski - 1 godzinę temu, *.chello.pl I tak kółko, można zwariować odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.net.pl Czy ktoś w tym klubie panuje nad sytuacją? Czy aby na pewno wiemy jak przeprowadzić transfer piłkarza? Na jakie scenariusze jesteśmy przygotowani? Odejdzie/nie odejdzie.. Co jeśli odejdzie w ostatniej chwili? Bierzemy kogo popadnie...? "Czy leci z Nami pilot?" odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dyletanckie prowadzenie klubu, taką minimalną zakładkę "odchoszący - przychodzący" muszą zakładać. Transferu pieniędzy też przecież nie dostaną w dzień od podpisania umowy. Redaktor robi ludziom wodę z mózgu sugerujac że clue to że nie wpłyneły pieniadze. odpowiedz

m4 - 1 godzinę temu, *.51.162 tak jak pisalem wczoraj powatrzaja badania xD Niezgoda z nami odpowiedz

PND - 1 godzinę temu, *.94.134 Kolejna KOMPROMITACJA tego pseudo prezesa!! Do DYMISJI !! Wkońcu amerykanie się wycofają i zostaniemy bez przygotowanego napsatnika.. odpowiedz

Szyszko - 2 godziny temu, *.chello.pl A mogliby sobie kompletować badania nie przetrzymując zawodnika po testach medycznych? A co jak po 3 tygodniach kompletowania stwierdzą, że to dla nich ryzyko i dziękują? Dostaniemy Jarka co sobie biegał wokół boiska w USA. Zachowujemy się ciągle jak 3 świat, ubogi krewny z Ugandy. Tylko czego się spodziewać jak Goło.upiec pewnie zaraz będzie gotów promocję im zrobić, byle coś dostać. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Szyszko: chytry dwa razy traci odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.236.205 Jarek dystans wiosną z nami. Chyba że pod koniec okienka ktoś się zgłosi. odpowiedz

Dentysta - 2 godziny temu, *.orange.pl O dramacie...nie wierzę.To raczej niemożliwe że Nasz klub nie zabezpieczył się na taka ewentualniść odpowiedz

Grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl No to jednak dopatrzyli sie problemow z serduchem odpowiedz

Yerro - 2 godziny temu, *.246.2 typowa prowizorka.... odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szmery słychać w sercu. Nigdzie nie pojedzie, okienko transferowe się skończy i zostanie do lata napastnikiem Legii. odpowiedz

GT - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Może chcą zrobić z niego astronautę i badają go NASA? A tak na poważnie, to faktycznie stan zdrowia Niezgody musi być nie najlepszy. odpowiedz

Pesymista - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Nie zostanie sprzedany, wroci z brakami treningowymi i przegrana rywalizacja w druzynie odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.chello.pl TAK lider eklapy sprzedaje swojego najlepszego strzelca, gwiazdę ligi i niewątpliwie jakiś tam talent czysto piłkarski. Śmiesznie będzie jak do transferu nie dojdzie bo coś. Jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, że dajemy się ośmieszać byle zarobić i tyle w temacie. odpowiedz

Klf - 30 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Wwa:

W samo sedno. Jesteśmy desperatami... odpowiedz

KLAKIER - 3 godziny temu, *.plus.pl Wyjdzie na to, że przez przeszłość z problemami z sercem Jarek zostanie u nas i bez obozu treningowego przystąpi do rundy wiosennej. W sumie kogoś by to zdziwiło? Od kiedy w naszej ekipie nie ma Leśnego, to wyglądamy jak amatorzy. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.com.pl @KLAKIER: A z lesnym to bylo pro. Sam Żewłak mówił, że za Leśnego transfery wyglądały tak: Kup tego i tega a kasa? Ile naruchasz tyl będzie. Na prawde pro. odpowiedz

Artec - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ja: Może i nie do końca pro ale o piłkarzach którzy grali wtedy w Legii możemy sobie tylko teraz pomarzyć. odpowiedz

Grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @KLAKIER: Leśny mowil "ile naruch**z tyle bedziesz mial" . A miodek to mowi pewnie"ile naruch*** sz tyle bede mial JA, a ty masz za darmo kogos sprowadzic" odpowiedz

Ja - 27 minut temu, *.plus.pl @ja: Mimo wszystko wolę powrót do tamtej amatorki... odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 Ha ha i wychodzi cały profesjonalizm w tym klubie. Skoro Legia nie dostała kasy, to Niezgoda od początku obozu powinien trenować z resztą drużyny w Turcji. Cały profesjonalizm Mioduskiego i Kucharkiego czyli dwa barany dalej robią pośmiewisko z Legii. A co będzie jak Niezgoda nie przejdzie testów medycznych, bo z tego co po cichu się mówi to testy medyczne nie do końca poszły po myśli Jarka. Amerykańce za tydzień powiedzą, że jednak nie kupują Niezgody i co wtedy panie Mioduski? Taki geniusz jesteś a takich prostych rzeczy nie umiesz załatwiać. Dopóki Niezgoda jest zawodnikiem Legii to powinien być w Turcji i normalnie przygotowywać się z Legią odpowiedz

ikanras - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Tomek:



Nagadasz się a g.... wiesz o temacie. Oczywiście że kasę dostaje się PO transakcji, i to nie od razu. W Stanach są takie a nie inne przepisy, to o co tam chodzi to nie braki w testach medycznych tylko brak wizy P-1 (pozwolenie na pracę), na którą się czeka minimum 15 dni w trybie ekspresowym.



Póki wizy nie ma, klub nie potwierdzi transferu (niektóre kluby, jak ten Buksy, potwierdzają, ale potem jak urząd odmówi wydania wizy, to muszą anulować). Nie poradzi na to nic ani Legia ani nikt inny. Takie przepisy.



A ponieważ i tak muszą czekać, nie ma co się spieszyć z dokończeniem medycznych. Od kilku dni wiadomo że dokończą je na obozie który zaczyna się 27 stycznia.



Nie wyobrażasz sobie też chyba, że w oczekiwaniu na wizę gracz za którego Timbers płaci będzie trenował gdziekolwiek indziej. Jeszcze by kontuzję złapał. Wolą go mieć u siebie.



To dotyczy wszystkich idących do MLS. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @ikanras: A co jak będzie z nimi trenował, złapie kontuzje i go jednak nie kupią? Co wtedy powiesz? odpowiedz

WETERAN - 2 godziny temu, *.chello.pl @Tomek: Ty gdybasz, a @ikanras wyjaśnia, jak jest. odpowiedz

Zły krasnolud - 47 minut temu, *.236.205 @ikanras: a skąd ty wiesz, że chodzi o sprawy wizowe? Bo ci takie klub przedstawił oficjalne stanowisko. Wygląda na to, że to ty gó... wiesz o świecie na jakim żyjesz. odpowiedz

Mistrz - 3 godziny temu, *.com.pl Hahaha. Buksa do USA poleciał już 18 grudnia na testy. Wszystkie formalności zostały bardzo szybko załatwione. 4.5mln $$ Pogoń zarobiła. A u nas? Nic nie załatwione. Nic nie wiadomo i kasy brak. Dramat. Nawet sprzedać już ciezko. A co dopiero kupić odpowiedz

LegiaBydgoszcz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mistrz: Pogoń niczego jeszcze nie zarobiła. Buksa czeka na pozwolenie o pracę, a jak nie dostanie, to transfer będzie anulowany. To wszystko można znaleźć na stronach MLS. odpowiedz

edd - 3 godziny temu, *.plus.pl no jak my tak interesy robimy to brawo zarząd odpowiedz

Lagerta - 2 godziny temu, *.236.205 @edd: Miodek sam się chwali jak robi interesy. Trzy lata rządzi klubem i cały czas wychodzi na minusie. Czego oczekujesz po takim nieudaczniku? odpowiedz

