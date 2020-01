Termin meczu z Cracovią

Czwartek, 23 stycznia 2020 r. 14:35 Woytek, źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa ustaliła dokładne terminy 25. kolejki, która zostanie rozegrana w dniach 28 lutego - 1 marca. Spotkanie Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w sobotę, 29 lutego o godzinie 20:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.



Terminarz meczów Legii:

09.02.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - ŁKS Łódź

15.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa

22.02.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

29.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Legia Warszawa - Cracovia

04.03.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

07-08.03.2020 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

10-12 / 17-19.03.2020 - Miedź Legnica - Legia Warszawa

14.03.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa



