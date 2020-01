PLK

Astoria Bydgoszcz 96-87 Legia Warszawa

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 19:48 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 18. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz 87-96. Po dwóch kwartach wygrywali 43-38. Jest to 14 porażka podopiecznych Tanego Spaseva w tym sezonie. Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają w środę o godzinie 20:00 przed własną publicznością w hali na Bemowie. Rywalem będzie Stelmet Zielona Góra. Zapraszamy!



W Bydgoszczy Legia musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Filipa Matczaka, którego w wyjściowym składzie zastąpił Mariusz Konopatzki. Legioniści rozpoczęli spokojnie, objęli minimalne prowadzenie po udanych akcjach Keanu Pindera i Milana Milovanovicia, ale kolejne minuty pierwszej kwarty mijały już pod dyktando Astorii. Kris Clyburn, Adam Kemp i Michał Chyliński dali swojej drużynie prowadzenie 16:9, a premierową odsłonę meczu miejscowi zakończyli triumfem 24:15.



Bydgoszczanie nie ustawali w atakach i udanie rozpoczęli drugą kwartę. Legia odpowiadała trafieniami Milana Milovanovicia i Kahlila Dukesa, ale wciąż to Astoria miała wyraźną przewagę. Warszawianie niezbyt dobrze prezentowali się w defensywie pozwalając rywalom na zbyt łatwo zdobywane punkty i wiele klarownych sytuacji do zdobycia punktów. Najwięcej „oczek” w szeregach podopiecznych trenera Tane Spaseva miał Kahlil Dukes, który w połowie drugiej kwarty miał ich na swoim koncie już 11. Po stronie miejscowej drużyny próżno było szukać jednego, wyróżniającego się zawodnika – Astoria umiejętnie dzieliła się piłką, zdobycze punktowe rozkładały się w drużynie na kilku koszykarzy. W ciągu kilkudziesięciu sekund Michał Michalak dostarczył swojemu zespołowi dziewięć punktów i na piętnastominutową przerwę obie ekipy udały się przy prowadzeniu gospodarzy, 43:38.



Przerwa lepiej wpłynęła na bydgoszczan, którzy z nową energią rozpoczęli drugą połowę meczu. Adam Kemp i Kris Clyburn efektownie kończyli swoje akcje dzięki czemu kibice Astorii zgromadzeni w hali Arena mogli cieszyć się z 11-punktowego prowadzenia swojego zespołu. Dwukrotnie z dystansu przymierzył Kahlil Dukes i straty błyskawicznie zmalały o połowę. Dobra seria Legii nie trwała jednak długo, w ciągu kilku minut Astoria odbudowała swoją poprzednią przewagę. Przed decydująca częścią starcia gospodarze prowadzili 71:58.



Przed trudnym zadaniem stanęli legioniści, ale absolutnie nie zamierzali się poddawać. Miejscowi starali się utrzymywać bezpieczną przewagę i czynili to skutecznie. Na pięć minut przed końcem meczu limit fauli przekroczył Kris Clyburn, jeden z czołowych zawodników gospodarzy. To mogła być dodatkowa szansa dla warszawian, ale Ci zbyt często pudłowali. Do końcowych fragmentów starcia drużyna trenera Artura Gronka starała się grać mądrze, uważnie i panować nad sytuacją na boisku, ale na nieco ponad dwie minuty przed końcową syreną Astoria miała już tylko pięć punktów przewagi (85:80). Wówczas bardzo ważny rzut za trzy trafił Michał Chyliński dając swojemu zespołowi nieco więcej komfortu w kluczowym momencie spotkania. Legioniści nie zdołali już dogonić rywala przegrywając mecz 87:96.



Kwarty: 24-15, 19-23, 28-20, 25-29



Astoria Bydgoszcz [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

8. M. Chyliński 22 (4)

1. K. Clyburn 15

50. A. Kemp 13

2. M. Zębski 10 (20)

22. A. Walton 9

---

5. M. Aleksandrowicz 8 (2)

55. M. Nowakowski 8

45. Ł. Frąckiewicz 6

0. J. Sina 3 (1)

25. M. Nowakowski 2

4. D. Szyttenholm 0

21. M. Krasuski -



Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)]

23. M. Michalak 20 (2)

31. M. Milovanović 16

7. S. Kowalczyk 12 (2)

25. K. Pinder 10 (1)

18. M. Konopatzki 1

---

10. K. Dukes 28 (5)

15. A. Linowski 0

19. P. Nowerski 0

77. J. Nizioł 0

84. P. Kuźkow -



Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka

Sędziowie: Janusz Calik, Michał Kuzia, Tomasz Trybalski



widzów: 1280



