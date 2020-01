W meczu 16. kolejki II ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała z Huraganem Międzyrzec Podlaski 3-0. Wszystkie sety zakończyły się sporą przewagą "Wojskowych". Przed podopiecznymi Kamila Trzcińskiego jeszcze jeden mecz w fazie zasadniczej sezonu. Za tydzień Legia zagra na wyjeździe z UKS-em Centrum Augustów. Wynik tego spotkania może zadecydować o awansie do fazy play-off. II liga: Legia Warszawa 3-0 Huragan Międzyrzec Podlaski Sety: 25-19, 25-18, 25-21 Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka

