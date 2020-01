Futsal

Legia Warszawa 5-6 AZS AWF Warszawa

Wtorek, 28 stycznia 2020 r.

W meczu 12. kolejki II ligi futsalu Legia Warszawa przegrała z AZS-em AWF Warszawa 5-6. Do przerwy goście prowadzili 4-1, ale legioniści nie zamierzali oddać łatwo tego spotkania. Na początku drugiej części szybko zdobyli dwie bramki, ale AZS odpowiedziało jednym trafieniem. Potem pogoń Legii trwała aż do ostatniego gwizdka. 25 sekund przed końcem na 5-5 strzelił Mateusz Gliński, ale kilka sekund później szalę zwycięstwa na korzyść gości z przedłużonego rzutu karnego przechylił Filip Stępniak.



Jest to pierwsza porażka Legii w oficjalnym meczu historii istnienia sekcji, która od tego sezonu rozpoczęła zmagania w II lidze futsalu i walczy o awans do I ligi.



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w sobotę, 8 lutego o godz. 16 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej z Red Devils Chojnice w ramach 1/16 finału futsalowego pucharu Polski.



II liga: Legia Warszawa 5-6 (1-4) AZS AWF Warszawa

0-1 - 4' Filip Stępniak

0-2 - 8' Filip Stępniak

0-3 - 12' Rafał Karolik

1-3 - 14' Sebastian Papiernik

1-4 - 17' Mateusz Kijewski

2-4 - 21' Adam Grzyb

3-4 - 22' Krzysztof Jarosz

3-5 - 24' Filip Hebda

4-5 - 28' Paweł Tarnowski

5-5 - 39' Mateusz Gliński

5-6 - 40' Filip Stępniak



