W meczu 19. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa przegrała ze Stelmetem Zielona Góra 89-97. Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy szybko uzyskali 10 punktów przewagi. Do końca pierwszej kwarty legioniści starali się zniwelować tę stratę, ale ostatecznie przegrali tę część 19-26. Druga odsłona była bardzo dobra w wykonaniu podopiecznych Tanego Spaseva - w pięć minut udało się odrobić wszystkie straty (32-32) i nawet wyjść na prowadzenie (39-36). w końcówce jednak znów skuteczniejszy był Stelmet i do szatni schodził prowadząc pięcioma punktami 48-43. Po zmianie stron legioniści, niesieni dopingiem licznie zgromadzonej publiczności w przebudowanej hali, walczyli i odzyskali prowadzenie w końcówce trzeciej kwarty i na ostatnie dziesięć minut meczu wychodzili prowadząc 75-72. Niestety w decydującej fazie spotkania zdecydowanie lepsi okazali się goście i wywieźli ze stolicy dwa punkty. PLK: Legia Warszawa 89-97 Stelmet Zielona Góra Kwarty: 19-26, 24-22, 32-24, 14-25 Legia Warszawa [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 31. M. Milovanović 22 23. M. Michalak 20 18. M. Konopatzki 13 (2) 7. S. Kowalczyk 6 25. K. Pinder 4 --- 10. K. Dukes 13 (1) 77. J. Nizioł 11 (2) 15. A. Linowski 0 84. P. Kuźkow 0 8. F. Matczak - 19. P. Nowerski - 33. J. Sadowski - Stelmet Zielona Góra [pierwsza piątka, punkty, (trójki)] 1. J. Zyskowski 29 (4) 31. I. Radić 19 21. T. Meier 11 (1) 12. L. Hakanson 10 (1) 32. J. Thomasson 4 --- 55. Ł. Koszarek 20 (4) 7. G. King 2 11. M. Pontika 2 8. M. Witliński 0 35. P. Zamojski 0 3. K. Traczyk - 13. K. Mąkowski - Komisarz: Robert Zieliński Sędziowie: Arnauld Kom Njilo, Paweł Białas, Bartłomiej Kucharski widzów: 1416

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.