Niezgoda przejdzie zabieg ablacji serca

Sport.pl poinformował, że Jarosław Niezgoda znów musi przejść zabieg ablacji serca! Ma od odbyć się już w piątek o godzinie 18 czasu polskiego w USA. Wczoraj dyrektor generalny Portland Timbers Gavin Wilkinson powiedział, że klub wciąż kompletuje badania lekarskie napastnika Legii. Według informacji serwisu Niezgoda przeszedł sportową część testów przed transferem do nowego klubu, ale gdy zrobiono mu EKG, pojawiły się wątpliwości. Lekarze zauważyli niepokojące zmiany i stwierdzili, że konieczna jest kolejna interwencja (pierwsza miała miejsce w czerwcu 2018 roku). Nie zmieniają się jednak plany Timbers co do pozyskania piłkarza Legii - Amerykanie są zdecydowani, by go kupić.

ZW - 6 minut temu, *.tpnet.pl Kto nastepny do MLS !! odpowiedz

(L)eo - 8 minut temu, *.t-mobile.pl Ja też poproszę o transfer do MLS, przynajmniej mnie dokładnie przebadają odpowiedz

ZL - 9 minut temu, *.tpnet.pl To bylo do przewidzenia ze cos nie tak jest z tym transferem !! odpowiedz

matus007 - 49 minut temu, *.play-internet.pl Jarek czort z tymi paroma groszami, wracaj do Polski, a w letnim okienku wyjedziesz na zachód to jest ambitny plan,a nie jakieś USA.....chłopie daj

sobie spokój z przereklamowaną HAMERYKĄ.... odpowiedz

dex - 38 minut temu, *.chello.pl @matus007: Myślisz, że na "Zachodzie" nie mają lekarzy? I zaryzykują kilka milionów w niepewny interes - tj zdrowie Niezgody? Jak MLS go nie kupi teraz - to przez 2-3 lata może trafić tylko do Turcji, Rosji, Kazachstanu albo Arabów - nikt inny nie będzie chętny.



Szczególnie, że np śmierć piłkarza na boisku to nie tylko strata finansowa - ale także olbrzymie kłopoty marketingowe. Dlatego gracze po operacjach serca nie idą do poważnych klubów - nawet jak reprezentują obecnie poziom sportowy. Nikt nie ryzykuje. odpowiedz

tomiacab - 56 minut temu, *.virginm.net "Oszukać przeznaczenie" (Niezgoda na transfer) odpowiedz

tomiacab - 57 minut temu, *.virginm.net zarząd znów przyłapany na kłamstwie. "Sprawy wizowe". Wczoraj już się kucharski w wywiadzie przypucował, ze jest na rzeczy coś innego ale nie chciało mi się już komentować jego pi.... Kłamią na każdym kroku. Największe kłamstwo, to że biznesmen dokłada do interesu, bo on kocha Legię z całego serca, mimo ze ta ciągle przynosi mu straty. Bo tak w ogóle to on nie jest biznesmenem, tylko filantropem. odpowiedz

MP(L)87 - 22 minuty temu, *.virginm.net @tomiacab: Podjebales mi wypowiedz brachu ;) hehe. Pozdro! odpowiedz

Grzybiarzy wędkarz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jarek, wracaj chłopie do Polski i jedź na ryby albo na grzyby bo Cię w tej Ameryce zupełnie popsują. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Kupuj chłopie bilet i wracaj do Polski... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Gdyby nie transfer i szczegółowe badania piłkarz grałby dalej nie wiedząc że konieczny jest kolejny zabieg??? Przecież wg p. ministra zdrowia opiekę medyczną mamy najlepszą w Europie. W sumie dobrze dla Jarka, że wyleciał do tych Stanów... odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.inetia.pl Niestety, ale to jest koniec kariery Jarka :(

W tak młodym wieku kolejna interwencja na sercu.

Jeśli będzie uparty i dalej będzie grał to może się dla niego fatalnie skończyć.

Oczywiście nie życzę mu tego i trzymam kciuki za Jarka. odpowiedz

xmen - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dla mnie najważniejsze jest zdrowie Jarka niezależnie gdzie będzie grał. odpowiedz

Mak Tajson - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jareeeek!!!!!



Do

DOOOOMUUUU !!!!



Koniec tułaczki,ile można chłopie! odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.chello.pl Po ablacji przez 3 miesiące będzie dochodził do siebie,zatem jeśli chcą go kupić to chyba dopiero na jesień. odpowiedz

qqleskkooo - 2 godziny temu, *.chello.pl wracaj Jarek do nas, tutaj nawet z defektem jesteś naj(L)epszy, zostaniesz legendą odpowiedz

Angela Tusk - 2 godziny temu, *.co.uk @qqleskkooo: Dobre, Dobre odpowiedz

kibic Legii od zawsze - 3 godziny temu, *.chello.pl Może byście trochę przejęli się stanem Jarka Niezgody a nie tylko krytykowali p.Kucharskiego,który akurat w tym przypadku jest bez winy!

Ablacja nie jest całkowicie bezpiecznym zabiegiem,bywają powikłania - choć na szczęście rzadko .

Po takim zabiegu rekonwalescencja trwa kilka miesięcy.Martwi mnie fakt,że to już kolejny raz będzie wykonywany,oznacza to,że wada serca Jarka odnawia się! Właściwie to ludzie z takim stanem zdrowia nie powinni uprawiać sportu wyczynowo....ale lekarze z całą pewnością dobrze o tym wiedzą i decyzja o powrocie do gry zapadnie po dokładnych badaniach!

Nie jestem lekarzem ale b.dokładnie analizowałem tę wadę bo sam to przechodziłem!Tylko ja nie jestem już wyczynowym zawodnikiem... odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @kibic Legii od zawsze: Kilka miesięcy rekonwalescencji po ablacji? To co robi Novikovas na boisku? Też przeszedł ten zabieg. Co więcej - powtórnie. odpowiedz

Kibic Legii od zawsze - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: od kilku tygodni do 3 miesięcy, w zależności od rodzaju wady serca!Migotanie przedsionków bywa w różnym natężeniu -prawdopodobnie Novikovas miał lżejszy problem.

odpowiedz

Gabrielpiotr - 3 godziny temu, *.plus.pl Wątpię by Niezgodę Amerykanie kupili w tym stanie. Sam miałem ablację i wiem, że zmiany w EKG mogą pojawić się najwcześniej po dwóch latach. Norma to po sześciu latach. Jeśli zmiany w sercu pojawią się wcześniej, to jest duży kłopot. Tu może się nawet okazać, że Jarek nie tylko powinien, ale musi(!) zakończyć karierę sportową. Szkoda. odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Jarek faken wracaj do Wawy, gdzie będzie ci lepiej. Tutaj już niedługo liście zakwitną, wiosna idzie będzie ciepło. Można pójść do Łazienek, na Pola Mokotowskie, a tam gdzie? Na wsi jest fajnie też. odpowiedz

Adek - 48 minut temu, *.tpnet.pl @Władeczek: Nigdy nie bawił mnie twój humor, ale jeżeli już chcesz w jakiś sposób utożsamiać się z Legią i Warszawą to zapamiętaj, Pole Mokotowskie. Pola to możesz mieć u siebie po drugiej stronie domu. odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 Chciałbym pozdrowić pewnego eksperta od załatwiania wiz i innych pozwoleń. Pisałem wczoraj o tym, że testy medyczne poszły nie do końca po myśli tak jak powinny, to niejaki osobnik co podpisywał się "ikanras" twierdził, że g... się znam i pisał bzdury o jakiś wizach i pozwoleniach. Testy medyczne trwają góra dwa dni a nie dni 11 ale Ty dalej czytaj o wizach i innych pozwoleniach... odpowiedz

Mario - 3 godziny temu, *.timplus.net @Tomek: Potwierdzam, że gość kozaczył, iż na 100 % chodzi o kwestie formalne tzn. wizę pracowniczą. Ale jak ktoś bystry, to wiedział, że sprawy zdrowotne.

Właściciel nie lubi tego. Kasy zabraknie do końca sezonu. Może teraz na szybko Karbownik lub Majecki.

odpowiedz

GL - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Transfer raczej watpliwy !! odpowiedz

kaktus - 3 godziny temu, *.com.pl Jednym słowem, tym razem, to nie Kucharski zawalił transfer, a serce Niezgody.

Nie dziwię się, że Legie tę informację trzymała w tajemnicy, a hamerykańce mają obiekcje co do transferu.



Wypadło by na forum przeprosić Kucharskiego, choć wątpię, czy ludzie którzy tak ochoczo go opluwali w necie się na to zdobędą odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.113.189 @kaktus: A za co go przepraszać? Za to, że nie umie powiedzieć prawdy, tylko kłamie i gada, że transfer jest na ostatniej prostej? W opowiadaniu bajek i kłamstwach są z Mioduskim ekspertami odpowiedz

Bubatek - 3 godziny temu, *.com.pl Dla mnie szok ale nie jestem wraczem - może to coś ma prawo nawracać? Najpierw myślałem, że artykuł sprzed 2 lat się przypadkowo doładował do strony, potem że już 1 kwietnia.. Niemożliwe to jest, a najbardziej to, że transfer - jak widzę - wcale się nie chce przez to wysypać. odpowiedz

M. - 3 godziny temu, *.com.pl A ja myślę; Jarek witamy w domu! odpowiedz

