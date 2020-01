Kibice ŁKS-u przyjadą pociągiem do Warszawy

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 11:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice ŁKS-u Łódź rozpoczynają zapisy na wyjazd na Łazienkowską, na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 9. lutego. Łodzianie do stolicy wyruszą głównie pociągiem specjalnym, a za przejazd w obie strony i bilet na mecz zapłacą 90 złotych. Będzie to pierwsza wizyta łodzian na naszym stadionie od marca 2012 roku, kiedy w 20. kolejce sezonu 2011/12, ŁKS przyjechał w 1200 osób z dwunastoma flagami.



Wcześniej, ze względu na budowę naszego stadionu i brak sektora gości, ŁKS parę razy nie miał możliwości przyjazdu do Warszawy. W marcu 2008 roku, ełkaesiacy pojawili się przy Ł3 w 1000 osób z pięcioma flagami. Z racji na protest prowadzony wówczas przez fanów Legii (nie licząc wymiany uprzejmości z obu stron), przyjezdni byli wtedy dobrze słyszalni.



Łodzianie pojawili się w bardzo skromnej grupie przy okazji meczu 1/8 finału Pucharu Polski pod koniec października 2007 roku, kiedy w sektorze gości stawiło się ich zaledwie 33, bez flag i dopingu.