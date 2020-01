Legia w Turcji

Belek: Gierki, taktyka, strzały

Piątek, 24 stycznia 2020 r. 12:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Już czternasty dzień piłkarze Legii przebywają w tureckim Belek, gdzie przygotowują się do rundy wiosennej. Na piątek sztab szkoleniowy zaplanował dwie jednostki treningowe. Pierwsza odbyła się po godzinie 10 miejscowego czasu na boisku, druga zaplanowana jest po południu w hotelowej siłowni. W niedzielę zespół rozegra dwa spotkania sparingowe z Kajratem Ałmaty (o 9 i o 15 polskiego czasu), a powrót do kraju zaplanowany jest na środowe popołudnie.



Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka



Po czwartkowych długich ale lżejszych zajęciach przyszła pora na ciężką pracę. 22 zawodników od początku wziął Łukasz Bortnik, potem nastąpił podział na dwie grupy - jedna grała na dwa kontakty na malej przestrzeni pod okiem Aleksandara Vukovicia, Marka Saganowskiego i Aleksandara Radunovicia doskonaląc pressing. Druga grupa ćwiczyła z wykorzystaniem gum. W tym czasie samym czasie indywidualnie z Piotrem Zarębą trenowali Jose Kante i Ariel Mosór. Nieobecni natomiast byli Andre Martins i Nikodem Niski.



Następnie rozegrana została gierka na 30 metrach z wykorzystaniem części zawodników na liniach końcowych i bocznych boiska. Zawodnicy podzieleni na dwie drużyny zmieniali się co kilka minut. W tym samym czasie innowację do treningów bramkarzy wprowadził psycholog Michał Dąbski - wykorzystał zaawansowaną technologię, by badać refleks i czas reakcji przy trudnych interwencjach i strzałach, które z kilku metrów posyłał podopiecznym Krzysztof Dowhań.



Ostatnie 20 minut to praca zawodników defensywnych nad ustawieniem w obronie w sytuacji gdy przeciwnik rozgrywał piłkę i wiele serii strzałów na bramkę strzeżoną na zmianę przez każdego z golkiperów. Było sporo emocji, śmiechu i dogryzania, o które zadbali przede wszystkim Radosław Cierzniak i Aleksandar Vuković. Polecamy poniższy film.









