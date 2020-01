Kajrat Ałmaty - ostatni sparingpartner

Sobota, 25 stycznia 2020 r. 22:53 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Ostatnim sparingpartnerem na zgrupowaniu w Turcji będzie drużyna Kajratu Ałmaty. Legia z kazachską drużyną rozegra dwa mecze. Pierwszy z nich rozpocznie się w niedzielę o godzinie 9:00 na boisku Cornelia Sports Center, a drugi sześć godzin później w Gloria Sports Arena. Oficjalna strona klubu transmitować będzie jedynie popołudniowe spotkanie. My zapraszamy na naszą tekstową Relację LIVE z dwóch meczów.



Aktualny wicemistrz



System rozgrywek w lidze kazachskiej jest inny niż w większości lig europejskich. W tym kraju gra się od marca do listopada, wiec w przeciwieństwie do Legii Kajrat Ałmaty w Turcji przygotowuje się do nowego sezonu. W poprzednich rozgrywkach, zakończonych przed dwoma miesiącami, niedzielny rywal Legii zajął drugie miejsce. Do mistrza FK Astany stracił zaledwie jeden punkt. Warto nadmienić, że w końcówce sezonu działy się tam rzeczy niezwykle niespotykane. W ostatniej kolejce Astana przegrała 0-2 z Irtyszem Pawłodar, który z kolei tydzień wcześniej pokonał 5-0 Kajrat. Dzięki tym niespodziewanym zwycięstwom Irtysz utrzymał się ostatecznie w ekstraklasie, a drużyna z Ałmatów zmarnowała ostatnią szansę na mistrza.



Kajrat oprócz wicemistrzostwa nie odniósł żadnych sukcesów w poprzednim sezonie. Drużyna prowadzona przez Alaksieja Szpileuskiego przegrała w Superpucharze z FK Astaną (0-2), odpadła po rzutach karnych z Tobołem Kostanaj w ćwierćfinale Pucharu Kazachstanu, a w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Europy nie sprostała w 3. rundzie Sigmie Ołomuniec. Z Czechami Kajrat przegrał dwukrotnie - najpierw 0-2 na wyjeździe, a potem 1-2 u siebie.



W sumie w 33 rozegranych ligowych kolejkach Kajrat Ałmaty zdobył 68 punktów, notując bilans 22 wygranych, 2 remisów i 9 porażek. Drużyna zdobyła 66 bramek, a jej najlepszymi strzelcami byli Aderinsola Habib Eseola i Marton Eppel. Pierwszy wpisał się na listę strzelców 19 razy, a drugi strzelił trzy gole mniej. Dobrą formę Eppela dostrzeli działacze Cerlce Brugge, którzy w tym miesiącu sprowadzili go do siebie.



Góralski ważnym wzmocnieniem



W zimowym oknie transferowym Kajrat poczynił jedno poważnie wzmocnienie. Za milion euro sprowadził z Ludogorca Razgrad Jacka Góralskiego, który ma być ważnym punktem środka pomocy. Tym samym dołączył on do innego Polaka, który gra w Ałmatach od roku. Chodzi o Konrada Wrzesińskiego byłego zawodnika Zagłębia Sosnowiec, który w minionym sezonie 25 razy pojawił się na murawie. W zdecydowanej większości spotkania zaczynał od pierwszej minuty. 26-latek sezon zakończył z trzema trafieniami na koncie.







Oprócz wspomnianego wcześniej Eppela z zespołem Kajratu pożegnał się m.in. Gieorgij Żukow. 25-latek był pewnym punktem pomocy swojego byłego klubu, więc z całą pewnością jest to spore osłabienie. Z kolei polski zespół pozyskał piłkarza o ciekawej charakterystyce, który ma w sobie jeszcze sporo potencjału. Trzy miesiące temu Żukow skończył 25 lat i przed nim okres, kiedy powinien znajdować się w swojej najlepszej dyspozycji.



Zgrupowanie



Drużyna Kajrat Ałmaty wyjedzie na trzy obozy sparingowe. Pierwszym z nich jest właśnie obóz w Belek, podczas którego Kazachowie zmierzą się z Legią, Dynamo Kijów oraz Ludogorcem Razgrad. Na swoim kanale na YT klub zapowiada, że przeprowadzi transmisję z dwóch meczów przeciwko Legii.



#1 (9:00)

#2 (15:00)