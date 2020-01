Trener potwierdza zainteresowane Alibecem. Legia przedłuży kontrakt z Kante

Legia Warszawa jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem zimą Denisa Alibeca . Temat transferu tego piłkarza na Łazienkowską pojawił się już cztery lata temu , teraz także jest poważne zainteresowanie, co potwierdził nam trener Aleksandar Vuković . Szkoleniowiec nie zaprzeczył także chęci pozyskania Jakuba Świerczoka . - Nie jest to jedyna dwójka, prowadzone są rozmowy na kilku frontach. Zdaję sobie sprawę, że dobrze by było, gdyby już było po sprawie, natomiast rozumiem, że pewne rzeczy mogą się przeciągać. Szukamy zawodnika z jakością, który wzmocni drużynę - powiedział szkoleniowiec. W ostatnich miesiącach odeszło dwóch napastników. Trzecim, który opuści stołeczny klub ma być Jarosław Niezgoda , choć jego transfer do Portland Timbers nieco się wydłuża ze względu na zabieg ablacji serca, który musi przejść zawodnik. - Nie da się ukryć, że odejście takiego zawodnika zawsze jest dużą stratą. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że Jarek był odciążony jeśli chodzi o pracę w momencie kiedy nie mieliśmy piłki. Teraz to się zmieni. Jestem pewien, że Jarek zostanie w USA. Sam fakt, że tamci ludzie postanowili przeprowadzić ten zabieg i zająć się nim, świadczy o determinacji i o tym, że go doceniają. Jestem w stu procentach pogodzony, że Jarek nie wróci jako zawodnik Legii. Jeżeli stanie się zupełnie inaczej, to jako trener Legii płakać nie będę. - mówi Vuković. Jak się dowiedzieliśmy Legia na dniach przedłuży współpracę z Jose Kante , którego umowa kończy się w czerwcu, ale klub skorzysta z opcji przedłużenia. Nadal niepewna jest przyszłość Andre Martinsa i Cafu , którzy ze względu na to, iż do końca umów z Legią pozostało mniej niż 6 miesięcy, mogą rozmawiać z każdym klubem. Z kolei Kontrakt Alibeca z Astrą Giurgiu wygasa za półtora roku, więc "Wojskowi" musieliby przygotować się na spory wydatek - możliwe, że przekraczający milion euro. W tym sezonie Rumun prezentuje jednak bardzo dobrą formę i jego sprowadzenie może okazać się trafioną inwestycją. W 15 meczach rumuńskiej ekstraklasy zdobył 9 goli i zanotował 7 asyst. Alibec do Astry trafił latem 2018 roku ze Steauy Bukareszt (później FCSB) za blisko półtora miliona euro. Wcześniej napastnik grał m.in. w Interze Mediolan (głównie druga drużyna), Bolonii, FC Viitorul oraz KV Mechelen.

Janusz - 15 minut temu, *.centertel.pl Ten Alibaba kocur czy ogor? odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszedlem na chwilę na ten pierdolnik na legi.net przeczytać karuzele transferowa. Wniosek? W przeciętności upodobnilismy się do reszty wątpliwej renomy towarzystwa z eklapy brawo mioduski odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Martinsowi dawać kontrakt nowy.

Napadzior też być musi. Na poziomie. Jak nie Jarek, to inny. Bez tego, z samym Kante będzie wielka niewiadoma nawet w polskiej lidze odpowiedz

tot - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl od czasów Nickolicia, Kucharskiego i Śliwowskiego nie było w naszym klubie napastnika, Niezgoda żadną gwiazdą nie jest i nigdy nie będzie. niech dadzą 3 bańki zielonych i płakał nie będę odpowiedz

Ugabuga - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kucharski pracował jako skaut, jest dyrektorem i jego kontakty kończą się po wyczerpaniu pomysłów na pilkarzy z ekstraklasy na gościu obserwowanym t lat temu??? Kpina jakaś??? On kurwa w ogóle coś robi w tym klubie czy tylko wzwodu dostaje jak można kogoś sprzedać??? odpowiedz

Yorick - 2 godziny temu, *.orange.pl "Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że Jarek był odciążony jeśli chodzi o pracę w momencie kiedy nie mieliśmy piłki."



to jest kluczowa rzecz i to można wykorzystać do jeszcze lepszej i bardziej agresywnej gry.

Natomiast dziura w skuteczności będzie tak czy inaczej i tu się przygotujmy na problemy. odpowiedz

Grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Takich pilkarzy Legia powinna sprowadzac z przeszloscia w wielkich klubach pod wyjatkiem obecnej dobrej formy.



Co do Kante obym sie nie mylil ale to bedzie drugi kucharczyk . Po odnowieniu kontraktu bedzie lipa a na rok albo pol roku przed koncem zacznie zasuwac odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Grzesiek: Cmentarzysko słoni znajdziesz w dziale Przygody podróżnicze po Afryce... odpowiedz

Yorick - 2 godziny temu, *.orange.pl @Grzesiek:

Przecież sprowadza. Eduardo. Obradovic. odpowiedz

lopez - 3 godziny temu, *.telkab.pl Wolski, Furman czekają... odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @lopez: Za trudne przypadki na sztab medyczny... odpowiedz

Denilo - 2 godziny temu, *.myvzw.com @lopez: oby się nie doczekali odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Denilo: Dlaczego ? Jak prezes Loczek odsprzeda ich dalej na +50 000 € to powie,że ma na nowego zawodnika. Farma uber alles... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jezeli są pewni że Jarek Niezgoda już tu nie wróci to czemu zwlekaja z transferem napastnika?

Andre Martins ma 30 lat.Ostatnia jego szansa na dobry finansowo 2-3 letni kontrakt.Wystarczy ze odejdzie do sredniaka ligi tureckiej czy rosyjskiej i bedzie zarabiał 3 razy lepiej niż w Legii.

Z takimi pieniedzmi jakie mamy to możemy sie cmoknac w tyłek a nie pchać sie do europy.Trzeba już szukać kto za Martinsa?Przejgladac wszystkich pilkarzy co są bez klubu i z nadwaga lub po ciężkich kontuzjach.Najlepiej takich co mało grali lub wcale.Beda tani.Takie są niestety nasze realia. odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek : Jest jeszcze problem agentury !!!! Ile biorą ? Dokładnie nie wiem ale to może być w przedziale 10-20 %...

Pozdrawiam odpowiedz

XX - 3 godziny temu, *.mm.pl Dobry ten Alibabić? odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @XX: Częstotliwość trafień co 135 minut

Niezgoda co 76 minut...

Wnioski same się nasuwają...O stryjku i siekierce.. odpowiedz

nick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kontynuując złotą myśl przedmówcy.. Lewandowski w tym sezonie Bundesligi strzela bramkę co 79 min, Cristiano Ronaldo w Serie A co 93 min, a Jarek strzelał co 76 minut. Jednym słowem mieliśmy najlepszego napastnika w Europie, a sprzedaliśmy go za marne 4,5 miliona dolarów. Zastąpić naszego asa w stosunku 1:1 mógłby w tym momencie chyba tylko Halaand z Borussi. odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Nowy napastnik - defensywny napastnik.

Taktyka Pana trenera. odpowiedz

Kurła - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kurła a tyłu dobrych piłkarzy do wzięcia a oni drewniaka z Rumunii za 1 ml ojro dziadostwo pełną japą... odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kurła: Powiedzmy ,że 1,4 mln €.Ale ten #skarb trafia do bramki co 135 minut...Ma epizody we Włoszech...Znawcą to On nie będzie... odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl O rety a taki Halland był do wzięcia... odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @filand: Oczywiście Haaland (45 mln € w/G transfermarkt.pl ) vs. Legia ( 33 mln €) ..przepraszam odpowiedz

Eduardo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak puszcza Martinsa za darmo to będzie frajerstwo roku odpowiedz

143 - 4 godziny temu, *.ap-media.pl A podobno była wzmianka o Petara Skuletica. Temat już chyba zamknięty dla Vuko. odpowiedz

Rs - 4 godziny temu, *.plus.pl Martinsa mega szkoda by było. odpowiedz

