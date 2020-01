Świątek powalczy o ćwierćfinał Australian Open

Sobota, 25 stycznia 2020 r. 14:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Legionistka pokonała w Australian Open trzecią rywalkę i awansowała do 1/8 finału. Dziś nad ranem polskiego czasu, legionistka pokonała 20. w rankingu WTA, Chorwatkę Donnę Vekić 7-5, 6-3. W drugim secie Vekić prowadziła już 3-1, ale Iga wygrała wówczas pięć kolejnych gemów, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. O ćwierćfinał powalczy z Estonką, Anett Kontaveit.



Ta w trzeciej rundzie zwyciężyła rozstawioną z numerem szóstym, Szwajcarkę, Belindę Bencić 6-0, 6-1.



To drugi awans legionistki do 1/8 finału Wielkiego Szlema. W ubiegłym roku Świątek dotarła do 1/8 finału Rolland Garros w Paryżu, gdzie musiała uznać wyższość Simony Halep.



Iga Świątek awansowała również, w parze z Łukaszem Kubotem, do 1/8 finału miksta. Dzisiaj pokonali Ellen Perez i Luke'a Saville'a 6-4, 7-5. O ćwierćfinał powalczą z Hao-Ching Chan (Tajwan) oraz Michael Venus (Nowa Zelandia).