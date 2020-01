Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 25 stycznia 2020 r. 23:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali w Wiedniu Rapid 5-3, z kolei zespół U16 uległ wiedeńczykom 2-4. Dzień później Legia U18 znowu wygrała, tym razem z Sigmą Ołomuniec, a drużyna U16 uległa 0-3 Sigmie U17. Juniorzy młodsi wygrali 5-1 ze Śląskiem Wrocław. Zespół U15 zremisował 3-3 z Ursusem U16. Zespoły U12 i U13 zagrały ze starszymi kolegami z AP Żuri Olsztyn. Legia U11 i U10 rozegrały sparingi z AP Wilczki, w których zaprezentowały się z niezłej strony; szczególnie ciekawy przebieg miał mecz rocznika 2009. Legia LSS U12 zagrała towarzysko z APN Ostrołęka. Juniorzy UWKS Legii pokonali Pogoń Grodzisk 04 i WBS Warszawa.



Gracze Akademii z rocznika 2006 rozegrali tym razem grę wewnętrzną, a kilku z nich zagrało w sobotę w sparingu zespołu U15.



Rapid Wiedeń U18 3-5 (3-2) Legia U-18

Gole:

1-0 12 min.

1-1 16 min. Dawid Barnowski b.a.

1-2 25 min. Gabor Grabowski (as. Kajetan Staniszewski)

2-2 38 min.

3-2 39 min.

3-3 80 min. Aleksy Krasicki (as. Miłosz Pacek)

3-4 83 min. Hubert Derlatka (as. Miłosz Pacek)

3-5 87 min. Kacper Gościniarek (as. Michał Kochanowski)



Legia: Jakub Kowynia [03] - Hubert Derlatka [03], Łukasz Rytelewski (46' Filip Szewczyk [03]), Kamil Rokosz (46' Damian Urban), Jakub Kwiatkowski [03](46' Kacper Imiołek [03]) - Dawid Barnowski (46' Miłosz Pacek), Jerzy Munik (46' Ignacy Dawid [03]), Gabor Grabowski (46' Michał Kochanowski), Kacper Gościniarek, Kajetan Staniszewski [03] (60' Aleksy Krasicki), Patryk Pierzak [03] (46' Jakub Czajkowski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



Sigma Ołomuniec U18 3-5 (3-2) Legia U-18

Gole:

0-1 44 min. Kajetan Staniszewski (głową, as. Jakub Kwiatkowski)



Legia: Sebastian Krejer [03] - Jakub Kwiatkowski [03], Łukasz Rytelewski (60' Filip Szewczyk [03]), Filip Szewczyk [03] (46' Kamil Rokosz), Kacper Imiołek [03] (70' Damian Urban) - Jerzy Munik (70' Michał Kochanowski), Ignacy Dawid [03](60' Kacper Gościniarek), Patryk Pierzak [03](35' Jakub Czajkowski) - Dawid Barnowski (60' Hubert Derlatka [03]), Miłosz Pacek [03] 46' Gabor Grabowski), Kajetan Staniszewski [03](46' Aleksy Krasicki)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



Skrót z meczu via SigmaTV



Legia U17 5-1 (2-0) Śląsk Wrocław

Gole:

1-0 11 min. Wiktor Kamiński (as. Patryk Bek)

1-1 28 min.

2-1 29 min. Ivan Vidošević (as. Patryk Bek)

3-1 51 min. Tomasz Okulicki (z dystansu)

4-1 79 min. Patryk Bek (as. Tomasz Okulicki)

5-1 90 min. Bartosz Dziemidowicz (as. Patryk Bek)



Strzały (celne): Legia 18 (8) - Śląsk 14 (7)



Legia: gr. testowany (46' Jakub Mielcarz [04]) - Marcel Krajewski [04], gr. testowany, Tomasz Okulicki [04], Bartosz Dziemidowicz [04](46' Szymon Bednarz [04]) - Kacper Skwierczyński, Sebastian Kieraś [04], Patryk Bek [04], Fryderyk Janaszek [04] (59' Kuba Rutkowski [04]), Ivan Vidošević (46' Marcel Niesłuchowski, 70' Bartosz Dziemidowicz [04])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Piotr Ciołkowski



Rapid Wiedeń U16 4-2 (3-0) Legia U16

Gole:

1-0 10 min.

2-0 23 min.

3-0 37 min.

3-1 52 min. Filip Borowski (as. Tomasz Mazur)

4-1 83 min.

4-2 84 min. Kacper Włoch (as. Kacper Wnorowski)



Legia: Dawid Kuczyński - Wiktor Nowak, Kacper Wnorowski, Filip Jurczak, Hubert Wierucki (60' Adam Dębiński) - Patryk Winiarski (46' Filip Borowski [05]), Bartosz Mikołajczyk [05] (60' Bartosz Krasuski [05]), Kacper Jakóbczyk (60' Kacper Włoch), Igor Strzałek, Maddox Sobociński - Dawid Kiedrowicz (60' Tomasz Mazur)

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Sigma Ołomuniec U17 3-0 Legia U16

Gole:

1-0 34 min. Matěj Mikulenka

2-0 43 min. David Kolóček

3-0 86 min. Jakub Coufal



Legia: Kacper Michalski - Wiktor Nowak, Bartosz Krasuski[05], Filip Jurczak, Maddox Sobociński (Hubert Wierucki) - Kacper Wnorowski, Kacper Włoch (Adam Dębiński), Kacper Jakóbczyk (Bartosz Mikołajczyk [05]) - Dawid Kiedrowicz (Tomasz Mazur), Igor Strzałek, Filip Borowski.

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia LSS U12 - Ostrołęcka APN 08



Strzały (celne): LSS 26 (15) - APN 17 (8)



Legia LSS: Oskar Kurc, Dominik Sawczuk, Fabian Radziński, Patryk Ciborowski, Adam Kulicki, Jan Bartoszek, Kuba Kuciński, Kacper Krajewski, Jakub Drzazga, Franciszek Jurkowski, Kosma Sekuła, Kacper Danis, Jakub Rzępołuch, Maksymilian Małkiewicz [09], Jakub Ciesielski

Trener: Rafał Wajman



Legia U13 07 - AP Żuri Olsztyn 06



Strzały (celne): Legia 31 (17) - Żuri 18 (8)



Legia: Dawid Ostrowski, Marcel Pernal - Sebastian Baranowski, Leon Ziętek, Antoni Wasiak-Libiszowski, Dawid Foks, gr. kl. partnerskiego, Kuba Nawrocki, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Szymon Chojecki, Stanisław Gieroba, Kuba Solecki, Mateusz Różański, gr. testowany

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Maciej Pietraszko



Ciekawe spotkanie rozegrała drużyna młodzików z partnerskim klubem z Olsztyna. Choć spotkanie zaczęło się udanie dla legionistów, w kolejnych minutach, mimo przewagi w posiadaniu piłki, bardzo groźnie szybkie ataki wyprowadzali goście, którzy kończyli się groźnymi strzałami, a w ich ataku brylował Piotr Telega. Podobny stan utrzymywał się do końca meczu. Naszych graczy trzeba z kolei pochwalić za kilka przepięknych, "filmowych" bramek z po uderzeniach z dystansu i dużą ilość efektownych dryblingów.



Legia U12 - AP Żuri Olsztyn U13



Strzały (celne): Legia 55 (29) - Żuri 13 (8)



Legia: Denis Stoliarenko [09] - Oliwier Puto, Maksymilian Dołowy, Maciej Chojnowski, Daniel Foks, Marcel Kiełbasiński, Norbert Merchel [09], gr. klubu partnerskiego, Adam Niewiadomski, Raul Bazler, Piotr Bergiel [07]

Trener: Rafał Klimkowski, Mateusz Majewski



Legia U11 - AP Wilczki 09



Strzały (celne): Legia 33 (19) - Wilczki 22 (14)



Legia: Denis Stoliarenko - Kuba Piaseczny, Jan Rodak, gr. testowany I, Aleksander Badowski [10], Vincent Ziętek, gr. testowany II, Borys Boryszewski, Mateusz Strzelecki, Wiktor Milewski, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski, Wiktor Wach, Aleksander Marciniak

Trener: Sebastian Janusiński, Mateusz Legierski



Legia U10 - AP Wilczki 10



Legia: Franciszek Golański - Filip Hołowiński, Tymon Płoszka, Jacek Dobrzański, Igor Brzozowski oraz gracze testowani, z LSS i klubów partnerskich

Trener: Łukasz Listwan