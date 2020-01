Sparing: Legia II 3-1 Pilica Białobrzegi

Sobota, 25 stycznia 2020 r. 22:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia II rozegrała mecz sparingowy z IV-ligową Pilicą Białobrzegi. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po golach Piotra Cichockiego i Szymona Włodarczyka. Po przerwie goście zdobyli gola kontaktowego za sprawą Michała Kucharczyka, ale wynik ustalił na kwadrans przed końcem Włodarczyk. W Legii zagrał był gracz Legii Kamil Kurowski, któremu wygasł kontrakt z poprzednim klubem.



Legia II Warszawa 3-1 (2-0) Pilica Białobrzegi

Gole:

1-0 20 min. Piotr Cichocki (as. Kamil Kurowski)

2-0 30 min. Szymon Włodarczyk (as. Ivan Obradović)

2-1 61 min. Michał Kucharczyk (rzut karny)

3-1 75 min. Szymon Włodarczyk (głową, as. Łukasz Łakomy z rogu)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 8 (4) - Pilica 6 (2)



Legia: Gabriel Kobylak (46' Kacper Tobiasz) - Patryk Konik, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Ivan Obradović (67' Kacper Skibicki) - Piotr Cichocki, Łukasz Łakomy, Aleksander Waniek (81' Filip Sobiecki), Filip Sobiecki (46' Mikołaj Neuman) - Kamil Kurowski (56' Jegor Macenko) - Łukasz Zjawiński (25' Szymon Włodarczyk)

Trener: Piotr Kobierecki, II trener: Tomasz Sokołowski