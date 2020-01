LIVE!: Legia - Kajrat

O godzinie 9:00 czasu polskiego Legia Warszawa rozegra piąty sparing podczas obozu w Turcji. Przeciwnikiem będzie kazachska drużyna Kajrat Ałmaty, a mecz zostanie rozegany na boisku Cornelia Sports Center. Drugie spotkanie z Kajratem zaplanowano na godzinę 15:30 na obiekcie Gloria Sports Arena. Zapraszamy do śledzenia naszych tekstowych RELACJI LIVE! prosto z Belek Legia Warszawa zapowiedziała transmisję z drugiego spotkania, ale Kazachowie najprawdopodobniej zamierzają przekazywać sygnał z dwóch meczów - potencjalnie będziecie mogli je obejrzeć poniżej na YouTube:

Hiszpan - 1 minutę temu, *.play-internet.pl A już wiem Wieteska. Sorki za pytanie retoryczne. odpowiedz

Hiszpan - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Kto tak zwalił karnego? odpowiedz

