Sparing: Kajrat Ałmaty 0-2 Legia Warszawa

Niedziela, 26 stycznia 2020 r. 17:19 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielne popołudnie Legia rozegrała ostatni sparing na zgrupowaniu w Turcji. Po raz drugi przeciwnikiem "Wojskowych" był Kajrat Ałmaty, który kilka godzin wcześniej pokonał warszawski zespół 1-0. Tym razem górą byli już jednak podopieczni Aleksandara Vukovicia, którzy wygrali 2-0. Pierwszego gola zdobył z rzutu karnego Domagoj Antolić, a wynik ustalił Andre Martins, który również skutecznie wykonał "jedenastkę".



Fotoreportaż z meczu - zdjęcia Woytka



Pierwsza groźna akcja Legii miała miejsce w 7. minucie gry. Lewą stroną w pole karne przeciwników wbiegł Maciej Rosołek, miał wokół siebie dwóch obrońców i jeden z nich z powodzeniem go zablokował. Stołeczny zespół zyskał tylko rzut rożny. Tempo gry było spokojnie. Żadna z drużyn nie miała wyraźnej przewagi. Kwadrans po pierwszym gwizdku wreszcie ponownie zobaczyliśmy dobrą akcję "Wojskowych". Na lewej stronie z piłką ruszył Luquinhas, odegrał do środka do Domagoja Antolicia, a jego strzał minął prawy słupek bramki Władimira Płotnikowa. Drużyna Kajratu przebudziła się dopiero za jakiś czas. Wkrótce po rzucie rożnym mocnym z półwoleja uderzył Damir Kasabułat, ale na szczęście piłka przeleciała ponad poprzeczką.



W 29. minucie arbiter przyznał rzut karny dla Legii. Była to już trzecia jedenastka podyktowana tego dnia dla zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia. Tym razem wreszcie udało się ją wykorzystać. Skutecznym egzekutorem był Domagoj Antolić, który mocnym strzałem w dolny róg wyprowadził legionistów na prowadzenie. Kilkanaście sekund potem skuteczną interwencją popisał się Radosław Cierzniak. Bramkarz dobrze do boku sparował próbę z rzutu wolnego jednego z Kazachów. Po strzeleniu gola warszawski zespół oddał przeciwnikom nieco pola gry. Starał się wciągnąć go na swoją połowę, aby za moment wyjść z szybkim kontratakiem. Pięć minut przed przerwą szybki atak Legii. Rosołek wbiegł w szesnastkę, skąd dograł do Arvydasa Novikovasa, ale ten w prosty sposób zgubił piłkę.



W przerwie trener Legii nie dokonał żadnej zmiany. W 53. minucie polską drużynę od utraty gola uratował Cierzniak. Doświadczony bramkarz wygrał pojedynek z Kamo Howhannisjanem. Za kilkadziesiąt sekund bliski szczęścia był z kolei Aderinsola Habib Eseola, który doszedł do prostopadłego podania, wyprzedzając Igora Lewczuka, jednak znów na posterunku był bramkarz Legii. Po godzinie gry powinno być 2-0. Najpierw uderzenie Novikovasa zdołał obronić Władimir Płotnikow, a potem golkiper Kajratu równie dobrze zachował się przy dobitce Mateusza Cholewiaka.



W 66. minucie Kazachowie byli bliscy wyrównania. Po wrzutce z prawej strony z pierwszej piłki strzelił Aderinsola Habib Eseola i futbolówka szczęśliwie w nieznacznej odległości przeleciała obok słupka.



Ok. 10 minut później świetną interwencją popisał się Cierzniak. Sułtanbiek Astanow uderzył ze środka z bliskiej odległości, a bramkarz Legii wybił piłkę na róg. W 82. minucie faulowany w polu karnym był Karbownik, a Martins zamienił rzut karny na gola.



W ostatnich sekundach Novikovas zmarnował jeszcze doskonałą sytuację. Próbował uderzyć w okienko, ale minimalnie przestrzelił.