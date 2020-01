Cielemęcki: Kolejne cenne doświadczenie

Niedziela, 26 stycznia 2020 r. 11:01 Woytek i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Ten mecz to było dla mnie kolejne nowe i bardzo cenne doświadczenie. Dzisiaj dostałem od trenera kilkadziesiąt minut i myślę, że dobrze je wykorzystałem. Mam nadzieję, że szkoleniowiec da mi również okazję pokazania się w meczach ligowych. Będę na to bardzo ciężko pracował, ponieważ gra w Ekstraklasie to od zawsze było moje marzenie. Chcę je spełnić jeszcze w tym sezonie - powiedział po ostatnim gwizdku Radosław Cielemęcki.



- Kajrat Ałmaty to trudny rywal. Grali bardzo solidnie, fizycznie i widać było, że są doświadczeni. Nie przypominam sobie, żebym kiedyś grał w meczu, w którym były dwa niewykorzystane rzuty karne. Zabrakło nam dzisiaj szczęścia, bo myślę że byliśmy lepsi. Musimy konsekwentnie dążyć do naszych celów i wykorzystywać okazje, które się nam nadarzają - dodał pomocnik.