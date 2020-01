Majecki wyjechał na badania do nowego klubu!

NEWS: Radosław Majecki opuścił zgrupowanie Legii w Belek. Wyjechał na badania medyczne do nowego klubu, z którego na pół roku będzie jeszcze wypożyczony do Legii. Co do kwoty transferu - okolice rekordu Ekstraklasy.

Jak poinformował Piotr Koźmiński z Super Expressu, Radosław Majecki opuścił zgrupowanie w Belek i pojechał na badania medyczne do nowego klubu. Jeżeli przejdzie je pozytywnie i podpisze umowę, to zostanie następnie wypożyczony do Legii do końca obecnego sezonu. Kwota transferu ma opiewać na ponad 5 milionów euro. Na razie pojawiają się plotki że może chodzić o klub z Francji lub Włoch.

Na hiszpana - 1 minutę temu, *.chello.pl Trzeba brać jakiegoś bramkarza z jajami jak arbuzy. odpowiedz

(L)1916(L) - 14 minut temu, *.tpnet.pl Ha ha ha odpowiedz

Cisse - 15 minut temu, *.com.pl Radek idzie do Fortuny Dusseldorf. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 15 minut temu, *.btcentralplus.com Najwazniejsze ze nasz wspanialy wlasciciel Dariusz M. zarobi na tym mala fortune. Legia nie wazna, tylko Dariusz M sie liczy i jego konto bankowe......... odpowiedz

word!up - 17 minut temu, *.inetia.pl Mioduski ? To Legia nie będzie grac o mistrza i puchary? A później lament. No ale jak jest się sprzedawcą hamburgerów to ch...j się wie o prowadzeniu klubu piłkarskiego na dodatek Legii. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 17 minut temu, *.centertel.pl Żadna strata dla Legii już wiele lepszych bramkarzy odchodzili za dużo mniejsze kwoty. Majecki ani razu nam nie wybronił meczu. Jedyny jego plus że jest młody jak Legia dostanie 6 baniek bardzo dobry interes. Dac szansę Muzykowi. odpowiedz

qq(L)eskooo - 7 minut temu, *.chello.pl @(L)egiunia Fanatic(L): wymień tych bramkarzy jak możesz odpowiedz

gg - 13 minut temu, *.129.130 @(L)egiunia Fanatic(L): a Śląśk Wrocław ? odpowiedz

Miodulski niszczyciel Legii - 20 minut temu, *.chello.pl A kiedy ktoś kupi Miodulskiego? odpowiedz

Hiszpan - 18 minut temu, *.play-internet.pl @Miodulski niszczyciel Legii: z Wieteską w pakiecie. odpowiedz

Kryniek76 - 24 minuty temu, *.plus.pl Pierwsza niedziela handlowa w 2020 co się dziwić odpowiedz

filand - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Uff...A tak było blisko genialnego planu pułkownika Krafta...tfu tfu...genialnego stratega...zagrać bez napastników już przerobił...teraz zapewne kombinuje jak zagrać bez bramkarza...G jak Genialne odpowiedz

Hiszpan - 28 minut temu, *.play-internet.pl Odstawić go od składu. Na 100 % nie pójdzie na stykową piłkę. odpowiedz

Hiszpan - 31 minut temu, *.play-internet.pl Idzie do Drancy liga francuska..... odpowiedz

ale jaja - 36 minut temu, *.pognet.pl fajnie ze przed startem rundy wyprzedajemy zawodników a w zamian nie przychodzi nikt

przyjdzie jakiś emeryt za którego wydadzą duże pieniądze a on będzie się aklimatyzował w klubie przez pół roku



FAJNA POLITYKA KLUBU odpowiedz

Hiszpan - 37 minut temu, *.play-internet.pl Okolice rekordu 6 mln EURO?? Zobaczymy pudel popuszcza w majty już przy kwocie 1 miliona. odpowiedz

DzyndzeL - 45 minut temu, *.chello.pl Majecki jest po prostu ogórowaty i tyle w temacie. Niech se idzie a na bramkę Muzyka albo Cierznik. odpowiedz

Hiszpan - 56 minut temu, *.play-internet.pl Tak jak pisałem wcześniej. Pudel ma wy...bane na klub i puchary. Modli się żeby co jakiś czas jakiś młody wypalił i dał się sprzedać byle gdzie aby hajsiwo się zgadzało. Sam nasciaga szrot byle po taniosci. Z kim się teraz można w Legii utożsamiać. A potem aran ebany się dziwi że puste trybuny. odpowiedz

SEBO(L) - 37 minut temu, *.chello.pl @Hiszpan: nie mamy się z kim utożsamiać...? Z nowymi - młodym łksiakiem,i wiecznie młodym rezerwowym śląska... :DDD odpowiedz

td - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl HHAHAHH tak wygląda budowanie wielkiej Legii na bazie wychowanków wg kudłacza... odpowiedz

Matt - 1 godzinę temu, *.132.229 Jeżeli Majecki pójdzie w okolicach rekordu Ekstraklasy to jest wielki sukces. On był w miarę solidny, ale nie należał nawet do najlepszych w Ekstraklasie. Ile meczów nam uratował? 1, 2? Na pewno nie więcej. Fakt, Malarzowi zawdzięczamy zdecydowanie więcej punktów, o poprzednikach nawet nie wspominając. Nie wiem nawet czy gdyby Cierzniak grał regularnie nie miałby większego wpływu na drużynę. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jesli ma pasc rekord ekstraklasy to za tym transferem akurat jestem na bank. Majecki oprocz wieku niczym szczegolnym nie wyroznia sie. Solidny bramkarz i tyle.

Zdecydowanie bardziej szkoda Niezgody tymbardziej ze zz niezgode powinien pssc rekord ekstraklssy a nie za majeckiego odpowiedz

stefan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po co ten płacz? Chyba nie sądziliście, że będzie grał w Legii do końca kariery :D jest Muzyk, Miszta i od bólu Cierzniak. odpowiedz

GOOD LUCK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Akurat tego transferu mi nie żal. Majecki jest trochę przeceniany, nie jest to na dziś jakiś super talent. Szczerze mówiąc to Malarz ratował nam skórę częściej. Drągowski i Grabara są lepsi od Radka, ale może za granicą poczyni jeszcze postępy, tego mu życzę. Inna sprawa, że z tej kasy nie ma się co cieszyć. Amatorskie towarzystwo na górze spuszcza ten klub w przepaść. odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nie przywiązywałbym się do Karbownika. W lato go nie będzie. Dam se ch... odciąć. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kucharski idioto zakłamany żeby cie żona zaskoczyła jak wrócisz z belek odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Majecki będzie grał w Schalke odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 8 minut temu, *.btcentralplus.com @(L)eo: Nie zdziwilbym sie. Mafia Bayern ukradla im za darmo Nubela a zastepca wczoraj gral tragicznie wlasnie z Mafia Bayern. A Schalke zwykle daje 5-6 milion juro na transfer. odpowiedz

Karol - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Poj...lo odpowiedz

eLpolo - 1 godzinę temu, *.137.74 Moim zdaniem to ani Muzyk ani Cierzniak nie dadzą Legii tego czego potrzebuje czyli bramkarza który ma realny wpływ na wyniki ( nawiasem mówiąc Majecki też tego nie daje). Bramkarza który ma w sezonie kilka lub kilkanaście znakomitych interwencji ponad przeciętną ligi. Gdybym ja był dyrektorem sportowym spróbowałbym wyciągnąć z mającej problemy Arki Steinborsa, bo moim zdaniem to najlepszy bramkarz ligi tylko gra ze słabymi zawodnikami w polu. odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @eLpolo: ja też jestem Za Steinborsem ale te kur... z zarzoda i kur... właściciel tylko doją kase więc jest nierealny odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sprzedawczyki!!!!! odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Legia szuka handlowca. Towar w ciągłe ofercie, ceny bardzo konkurencyjne... odpowiedz

Cisse - 1 godzinę temu, *.com.pl Wiadomo bylo, że to kwestia czasu. dobry, mlody zawodnik to idzie za granice a tu wszyscy juz chyba z przyzwyczajenia gadaja, ze wyprzedaz itd. Boruc, Fabianski, Bielik tez odchodzil i nikt nie plakal, że to dlatego, że pusto w kasie. Tak działa biznes. Naturalna kolej rzeczy. Cieszy, że szkolenie jest na dobrym poziomie i przynosi wymierne efekty w postacji sporej gotówki. odpowiedz

mkp - 1 godzinę temu, *.79.35 To jest budowanie młodej drużyny, zgodnie z zapowiedziami Mioduskiego, opartej na wychowankach... Szymański, Niezgoda, Majecki... odpowiedz

Barteklegia - 1 godzinę temu, *.chello.pl @mkp: Niezgoda to nie wychowanek

odpowiedz

pomy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo za "... zostanie następnie wypożyczony do Legii do końca obecnego sezonu." W końcu ktoś zaczął myśleć, a Majecki będzie miał w głowie żeby pokazać się z dobrej strony w rudzie wiosennej i pożegnać się z kolegami, klubem, kibicami mistrzostwem Polski. odpowiedz

Kkkkkkk - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja P i e r ...o l e. Jak w supermarkecie odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To było do przewidzenia odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl I Radosław Kucharski znowu powie, że kupcowi bardzo zależało na czasie i nie warto było czekać do czerwca na wzrost wartości z tytułu mistrzostwa Polski i uczestnika ME. odpowiedz

yhy - 1 godzinę temu, *.144.102 @ding: mistrzostwo? Patrz realnie. Nic nie będzie. Jest płacz, lament, że sprzedają "najlepszych". Vuko ledwo z nimi jest na górze tabeli, a co będzie jak przyjdą nowi? Na Ł3 będziemy oglądać jeszcze gorsze sceny niż rok temu. odpowiedz

Martinez - 1 godzinę temu, *.105.93 Objazdowa wyprzedaż trwa.

To zaczyna być przykre. Nie skreślam wcale Muzyka na bramce, czy młodych chłopaków w ataku, ale mam wrażenie, że kręgosłup drużyny co i raz zostaje przetrącony transferami. Jak tylko już coś zaczyna trybić w drużynie, natychmiast "leci" pół składu.

W tej chwili - bez Niezgody i Majeckiego - mamy skład na środek ligi. Pamiętajmy, że będą kontuzje, kartki a ławki właściwie nie ma. Jak patrzę na transfery do klubu - ogarnia mnie pusty śmiech połączony z niedowierzaniem. Ciągłe rotacje w składzie muszą przekładać się na brak zgrania, na zmiany w sposobie gry i co za tym idzie brak automatyzmu w grze. Mamy w tej chwili 5 zawodników, na których można polegać: Jędza, Wszołek, Antolic, Martins i mam nadzieję, że Karbownik. Z tym o pucharach można zapomnieć. Krótkowzroczność w zarządzaniu klubem poraża.

Odechciewa się kibicować. Trudno się nawet identyfikować z klubem, który co sezon wymienia pół składu. odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Martinez: akurat w kwestii bramkarza nie przejmowałbym się. Pieniądze są niezbędne "zwłaszcza duże" a co do bramkarzy talent Majeckiego jest na poziomie Muzyka. Mamy najlepszego w Polsce fachowca, i pod jego okiem przez najbliższe pół roku Muzyk będzie się szkolił do gry w pierwszym zespole. Grunt, żeby kręgosłup drużyny w polu został. odpowiedz

Ponti - 1 godzinę temu, *.chello.pl no to piknie :/

nie poszedł Niezgoda to sprzedają Majeckiego :(( odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de A kiedy jakąś optymistyczna wiadomość typu , MIODUSKI OSZUST sprzedaje LEGIE i wyjeżdża do rodzinnego IZRAELA odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Kibolek: jak uzbierasz kasę i kupisz od niego Legię. Ale że nie masz kasy, to możesz sobie tylko poobrażać anonimowo ludzi w internecie. Brawo chuliganie! odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Grzegorz: a ty se uzbieraj kasę k... i wymień mózg odpowiedz

Kibolek - 15 minut temu, *.telefonica.de @Grzegorz: kundelku mioduskiego . Mądry jesteś tylko w necie A tak to pipka miękka w realnym świecie. Zwolennicy MIODUSKIEGO kundelka kulczyka WONT Z LEGII. CIEBIE MOGE KUPIC DO SPRZATANIA . odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.mm.pl Mówił Kucharski, że jeszcze przed rundą zaskoczą kibiców? No i nie rzucał słów na wiatr... odpowiedz

Brunner - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nioo i pyklo... odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl I teraz niech gra Muzyk albo Cierzniak. Bo potem zostaniemy bez bramkarza na przygodę z eliminacjami do LE. Partacze i amatorzy z zarządu odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Po wszystkich wypowiedziach prezesa i dyrektora sportowego chyba nikogo nie dziwi że nie gramy o mistrzostwo. Nie jest ono priorytetem. Pomijając już fakt że się nie opłaca. Mioduch zwąchał poznańskie gówno i podąża za smrodem. Tylko zarabiać bez inwestycji w pierwsza druzyne. Rutkowski choć skały nie srały jednak też się poddał wbrew temu co zapowiadał. To już nie przecietnosc a miernota. odpowiedz

powiś(L)e - 1 godzinę temu, *.chello.pl Coraz lepiej .Liga za pasem a tu wyprzedaż.Szkoda słów. odpowiedz

Lukasz1335 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak to klub? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lukasz1335: night club odpowiedz

Lukasz1335 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jaki to klub? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lukasz1335: pewnie jakieś gowno z usa albo beniaminek na lotwie odpowiedz

asss - 1 godzinę temu, *.chello.pl No i barwo najlepszy bramkarz ligi właśnie odszedł został Cierzniak ;/ pap Mistrzostwo odpowiedz

Bułka - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dawać Bułkę z PSG, lepszy niż Majecki! odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.chello.pl loczek i pinokio........chcą tworzyć wielki klub......sprzedając NOTORYCZNIE najlepszych.

Albo niech się wezmą za kompletowanie silnego składu,albo niech przestaną w końcu pi....ć głupoty i rozbudzać nadzieje bo nie ma kasy, niedojdy odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.177.26 Dramat. Polityka transferowa jest tragiczna... w polskiej pilcy nigdy nie bedzie dobrze... odpowiedz

