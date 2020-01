Legia zainteresowana Jallowem?

Cały czas trwają intensywne poszukiwania nowego napastnika. Tym razem sport.pl donosi o zainteresowaniu Legii Laminem Jallowem . 25-latek gra obecnie w Salernitanie we włoskiej Serie B. Dosyć nierealna wydaje się jednak kwota, którą Włosi chcieliby za swojego piłkarza, ponieważ wynosi ona aż 5 mln euro. Wobec tego Legia chciałaby wypożyczyć Jallowa do końca sezonu z opcją pierwokupu. Jallow do Salernitany trafił w sierpniu 2018 roku. W tym sezonie rozegrał 16 meczów, strzelił sześć goli i zaliczył jedną asystę. W reprezentacji Gambii zagrał dziewięć razy, zdobył jedną bramkę

Mioduch patataj! - 23 minuty temu, *.centertel.pl Szrot nad szroty mam nadzieję że to farmazon. odpowiedz

SEBO(L) - 31 minut temu, *.chello.pl Gość ma przyjść na 3 m-ce, choć wiadomo,że klubu nie stać na jego wykupienie...Ktoś próbuje z nas robić naiwnych baranów,bo chyba nikt nie sądzi, że go puszczą za 500000 €? odpowiedz

Matt - 42 minuty temu, *.132.229 Od dekad z Legii odchodzą młodzi i w to miejsce jest łatane jak się da. Nie rozumiem czemu akurat Mioduskiemu się za to obrywa? Każdy z was ma prawo złożyć mu ofertę odkupienia Legii. Ciekawe jak wtedy doskonale będzie prowadzona. Wydaje się wam, że prowadzenie klubu to intratny biznes. Pokazał to przykład Cupiała, Wojciechowskiego, Ptaka, Drzymały i Amici. odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zobaczycie ze ten Pudel Mioduski zniszczy nasz klub. To jeszcze wieksza ku... niz Walter kiedyś odpowiedz

CBR - 1 godzinę temu, *.mm.pl I w taki sposób tracimy zawodnikow i to głównie młodych. A za to dostajemy zawodników.......... na wypożyczenie. A kasa wpływa do......... Kieszeni prezesa. Komedia transferowa odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de MIODUSKI zlodzieju nie ośmieszaj siebie A przedewszystkim LEGII. MIODUSKI WONT odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kibolek: wont kibolku złodzieju nie ośmieszaj się bo po co ci to odpowiedz

