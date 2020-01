NSŚ: Derby Rzymu i Aten

Wtorek, 28 stycznia 2020 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas derbów Rzymu pomiędzy Romą i Lazio fani obu ekip zaprezentowali po jednej choreografii. Lazio przygotowało kartoniadę przedstawiającą dłonie, Roma folie w barwach klubu i niewielką sektorówkę. Ciekawie również było w Atenach, gdzie najpierw odbyło derbowe spotkanie bez udziału gości, pomiędzy AEK-iem i Olympiakosem. Fani AEK-u z racowiskiem, a w przerwie meczu na zewnątrz stadionu część chuliganów walczyła z policją. Jeden z radiowozów został spalony za pomocą koktajli Mołotowa. Niewiele mniej działo się przy okazji małych derbów pomiędzy Panioniosem i Atromitosem. Skromna grupa gospodarzy urządziła sobie wycieczkę w kierunku sektora gości, ale Atromitos został zaatakowany przez policję. Wyrwano trochę krzesełek, fruwała pirotechnika. Ta sama ekipa ("Fentagin") na meczu koszykarzy Peristeri z AEK-iem Ateny zaprezentowała flagowisko.



Na potwierdzenie, że w bardziej cywilizowanych krajach "sobie poradzili" miały miejsce awantury w pobliżu stadionów przy okazji dwóch spotkań Primera Division. Doszło do starcia fanów Valencii i Barcelony, a także Espanyolu Barcelona z Athletic Bilbao.



Z bardzo dobrej strony na wyjazdowym meczu w Tunisie pokazali się fani Raji Casablanka. "Orły" stawiły się w dobrej liczbie na meczu Afrykańskiej Ligi Mistrzów, a na stadionie w Tunezji zaprezentowali oprawę odnoszącą się do braku wolności słowa na trybunach w Maroku, na którą Raja godzić się nie zamierza. Od kiedy treści opraw muszą być przekazywane do weryfikacji, ultrasi tego klubu walczą z nowymi zasadami.



Na wojnę nie poszedł lokalny rywal Raji, czyli ekipa Winners. Ci na meczu z USM Algier przygotowali dwuczęściową kartoniadę "Roar aloud, unleash your anger", którą uzupełniał transparent "Let them hear, make them fear".



AS Roma na derbach z Lazio:











Lazio Rzym na derbach z Romą:











AEK Ateny na meczu z Olympiakosem Pireus:



















Panionios Ateny na derbach z Atromitosem:









Atromitos Ateny na wyjazdowym meczu z Panioniosem:











ES Tunis na meczu Afrykańskiej Ligi Mistrzów z Rają Casablanka:





Raja Casablanka na wyjazdowym meczu Afrykańskiej Ligi Mistrzów z ES Tunis:























Wydad Casablanka na meczu Afrykańskiej Ligi Mistrzów z USM Algier:



















Aris Saloniki na meczu z AO Xanthi:





Young Boys Berno na meczu z FC Basel:









FC Basel na wyjazdowym meczu z Young Boys Berno:





FC Zurich na meczu z FC Luzern:







FC Luzern na wyjazdowym meczu z FC Zurich:









Nantes na meczu z Bordeaux:













AEK Ateny na meczu kosza z Ifastosem Limnou:





San Lorenzo na meczu z Estudiantes de la Plata:









Olympique Marsylia na meczu z Angers:





Konyaspor na meczu z Galatasaray Stambuł:





Sporting Braga na meczu z FC Porto:









FC Koln na wyjazdowym meczu z Borussią Dortmund:





Tivoli na meczu z Boreale Don Orione:





Brescia na meczu z Milanem:





Peristeri Ateny na meczu kosza z AEK Ateny:





Valencia przed meczem z Barceloną: