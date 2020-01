Niezgoda już po ablacji

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibolek - 9 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI WONT Z LEGII odpowiedz

Maciej - 41 minut temu, *.supermedia.pl Jak wygląda kwestia wypłacania bonusów? Kiedy i w jakim przypadku Legia otrzyma pieniądze z ich tytułu? odpowiedz

(L)eo - 12 minut temu, *.t-mobile.pl @Maciej: Bonusy są zazwyczaj wypłacane gdy piłkarz lub klub osiągną wyniki,które mają maksymalnie 50% szans że się uda. W tym przypadku pewnie będzie jak Niezgoda zdobędzie koronę króla strzelców,albo Timbers zdobędą tytuł MLS. Chociaż w przypadku naszego zarządu nie zdziwiło by mnie to jakby był zapis że Portland musi wygrać ligę mistrzów lub ligę europy odpowiedz

Maciej - 5 minut temu, *.supermedia.pl @(L)eo: już widzę jak Niezgoda zdobywa koronę króla strzelców :p. skonczy się na 3,5 .. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.