W środę wielki powrót na Bemowo!

Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę, 29 stycznia o godzinie 20:00, koszykarze Legii rozegrają pierwsze po przeszło 8-miesięcznej przerwie, spotkanie ligowe w hali OSiR Bemowo. W tym czasie obiekt został rozbudowany i jest w stanie pomieścić 1416 widzów - na taką właśnie frekwencję liczymy przy okazji meczu z niepokonanym w 14. kolejnych spotkaniach EBL, Stelmetem Zielona Góra. Bilety na środowy mecz można kupować tutaj oraz w dniu meczu od 18:30 w kasach przy wejściu do hali przy Obronców Tobruku 40.



Do licznego stawienia się w młynie, który zlokalizowany będzie jak dotąd, za koszem na sektorach G i H, zachęcają Sekcyjni Fanatycy. Na ten mecz kibice szykują oprawę, która wyjdzie jak należy, tylko w przypadku wypełnienia naszego młyna. Razem stwórzmy gorącą atmosferę, z jakiej znana była publiczność na meczach koszykarskiej Legii od lat.



Każdy z kibiców, przy wejściu na środowe spotkanie, otrzyma bezpłatnie od partnera strategicznego klubu, okolicznościową białą koszulkę "W domu najlepiej!".











Termin meczu: środa, 29 stycznia 2020 roku, g.20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 20 i 30 złotych (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 złotych (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra







Bilety ulgowe przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 7. wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.