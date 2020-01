Vuković: Do poprawy jest bardzo dużo

Niedziela, 26 stycznia 2020 r. 18:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Znowu kończymy obóz bez kontuzji i żadnych problemów zdrowotnych, co jest bardzo istotne. Szczególnie, że nie są to sparingi grane na zasadzie meczów towarzyskich, gdzie nie ma bardzo ostrych pojedynków. Popracowaliśmy w dwóch grupach praktycznie po 90 minut i o to też chodziło, żeby kolejny raz w krótkim czasie rozegrać cały mecz i się do tego przyzwyczajać. Było widać, że to jest w tym momencie duży wysiłek, szczególnie ze względu na pracę wykonaną podczas całego zgrupowania - powiedział po niedzielnych sparingach Aleksandar Vuković.



- W ostatnich dniach były mecze, treningi, siłownia, czyli obciążenia jakich nie robi się już w okresie startowym. Jesteśmy zadowoleni, że drużyna pomimo tych obciążeń, dała sobie radę pod kątem intensywności i wybiegania tego meczu. Reszta to kwestia do analizy, bo jest sporo do poprawy, szczególnie skuteczność. Te rzuty karne też można wykonywać lepiej. Dziwne, bo w dwóch meczach były cztery "jedenastki", a powinno być ich dla nas co najmniej pięć. Taki jednak był styl gry przeciwnika, bardzo dużo i nierozważnie atakowali nas w swoim polu karnym. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy. Bardzo dużo jest do poprawy - to na pewno, ale bardzo dużo poprawi się samym faktem, że nabierzemy trochę świeżości.



- Kto będzie wykonywał rzuty karne? To nie jest tak, że ci, którzy dziś nie trafili, się skreślili, a ci, którzy strzelili, będą je wykonywali. To jest kwestia chwili. Fajnie się złożyło, że mogłem dziś sprawdzić kilku zawodników pod tym kątem.



- Wszyscy są wygranymi tego zgrupowania, bo nie chodzi o to, że ktoś tu miał coś do wygrania. Każdy jest ważny dla zespołu i nikogo nie chcę wyróżniać. Mateusz Cholewiak jest jednym z ogniw, jakie mamy w składzie. Cieszę się z tego, jak pracuje. Na to liczyliśmy, ale liczymy i oczekujemy więcej.



Na zakończenie zgrupowania zaprezentujemy dłuższą rozmowę z trenerem Legii. Już teraz zapraszamy!