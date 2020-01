Vuković zdementował temat Jallowa. Majecki wraca w piątek

- Lamin Jallow? Powiem szczerze, że akurat na temat tego nazwiska nic nie wiem. Sądzę, że skoro nic nie wiem, to nie do końca jest to prawdą - skomentował doniesienia spot.pl Aleksandar Vuković . Zapytaliśmy także trenera o wyjazd Radosława Majeckiego ze zgrupowania na testy. Przegląd Sportowy informuje, że jego nowym klubem ma być AS Monaco. - Radek Majecki wyjechał do Warszawy i będzie w Warszawie w piątek. Od pierwszego treningu po zgrupowaniu będzie do naszej dyspozycji. Jego wyjazd nie był dla mnie zaskoczeniem, to jest sprawa, która toczy się od dłuższego czasu. Wszystko jest pod kontrolą.

Władeczek - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Faken słabo to wygląda. Okrutnie się osłabiamy, aż nie wiem co to będzie faken. Jak tak dalej pójdzie faken to będziemy bronić się przed spadkiem. Ja już sie zastanawiam czy jechać na wyjazd do Gdańska i Poznania bo z takim składem nie bedzie co oglądać faken. odpowiedz

RMFC - 17 minut temu, *.play-internet.pl Pudel sprzeda wszystkich młodych o których tylko ktoś się zapyta. Niezgoda ok. Kontuzjogenny dobry krok ale już Majecki czy Wieteska albo Karbownik, których chętnie by sprzedał to już przegięcie. Miało być odmładzanie składu a będzie znów postarzanie odpowiedz

Szymon - 23 minuty temu, *.chello.pl Zaczął się cyrk handlowy pod batutą głównego klauna o dźwięcznej ksywce PUDEL. Szkoda bo drużyna zaczęła funkcjonować. A pier..... o fazie grupowej w pucharach to jeden farmazon.Ot taki kłamliwy i fałszywy jest nasz pudelek. Teraz Jarek i Radek, a za pół roku Karbo, Martins i Bóg wie kto jeszcze. Do tego paru juniorów dołączy do pierwszej drużyny i kibel mamy gotowy tkz. EUROWPIER....... odpowiedz

Fake Doctor - 27 minut temu, *.chello.pl Zaraz, zaraz. Konkretnie. A mioduski to znalazł tych co dołki kopali pod klubem po przejęciu sterów??? Czy to był epizod schizofreni? odpowiedz

Codziennie rano wstaje i mysle o tym ile jeszcze bedzie gnebil nas mioduski i kucharski - 34 minuty temu, *.chello.pl Trochę się cykam iść spać odpowiedz

Luk - 1 minutę temu, *.vectranet.pl @Codziennie rano wstaje i mysle o tym ile jeszcze bedzie gnebil nas mioduski i kucharski:

Idź spać.Dopiero jutro odwiedzam twoją starą - będzie głośno. odpowiedz

ZGL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pewnie tak bedzie !!! odpowiedz

Kozioł - 1 godzinę temu, *.plus.pl Majecki- As Monaco. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Arku Malażu wruć. odpowiedz

Diablo - 1 godzinę temu, *.virginm.net @(L)eve(L)64: no tak młody perspektywiczny odpowiedz

Arek Malarz - 1 godzinę temu, *.virginm.net @(L)eve(L)64: ok, już wyjerzdżam. odpowiedz

SEBO(L) - 51 minut temu, *.chello.pl @(L)eve(L)64: wruć? Więc...WRÓĆ do szkoły... odpowiedz

LEgiunia - 47 minut temu, *.plus.pl @SEBO(L) : Nie widzisz, ze błedy sa zrobione specjalne? W sumie to pewnie nie geniuszu. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pompowanie balonika ? odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Majecki byl na testach w dwoch klubach z Madrytu (Real i Atletico).Do tego byl rowniez na testach w Barcelonie.Sam pilkarz stwierdzil,ze nie interesuja go zadne z wymienionych klubow.Dodal tez ze w zyciu by nie zagral w lidze hiszpanskiej.Jego marzeniem jest gra w lidze Kazachstanu lub Mongolii. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie martw się Vuko Pudel działa pogoni jeszcze teraz Martinsa i Cafu A Wszolka i Karbo latem. W zamian podrzuci kilku amatorów. odpowiedz

Mrok - 3 godziny temu, *.chello.pl No i dobrze, Majecki wyjeżdża z Legii bardziej na opinii legijnej szkoły bramkarzy niż na własnej. Oby jej nie popsuł a swoje braki szybko poprawił. Rano w sparingu w drugiej połowie wszedł do bramki jego potencjalny następca. No zobaczymy co to za nowy "Kazimiera" nam rośnie. odpowiedz

Mistrz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dwa tygodnie do początku rundy. Ooj będzie ciekawie odpowiedz

stefan - 26 minut temu, *.chello.pl @Mistrz: Majecki będzie w Legii do końca sezonu. Co ma być ciekawe? odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobra dobra, kiedy konkrety? odpowiedz

