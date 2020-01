Martins: Musimy grać na dużej intensywności

Niedziela, 26 stycznia 2020 r. 18:54 Woytek i Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Myślę że w takich meczach najważniejszym jest, aby grać przez 90 minut na dużej intensywności. Musimy utrzymać jej wysoki poziom, bo ona jest bardzo ważną częścią gry. Uważam, że zagraliśmy solidny mecz - powiedział Andre Martins po sparingu z Kajrat Ałmaty.



- Dobrze graliśmy w obronie i w ofensywie. Stworzyliśmy sobie wiele okazji do zdobycia bramki, chociaż udało nam się trafić tylko z rzutów karnych. Wciąż mamy trochę czasu aby się poprawić.



- Dużo graczy na tym obozie pokazało, że potrafi strzelać rzutu karne. Nie jest ważne kto podchodzi do wykonania jedenastki, ale najważniejsze, aby później padł gol. Co prawda dzisiaj rano mieliśmy już dwa i ich nie strzeliliśmy... Ogólnie jesteśmy jednak zadowoleni z obozu - zakończył pomocnik.