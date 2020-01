Świątek nie awansowała do 1/4 finału Australian Open

Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. 06:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Aż dwie godziny i 42 minuty trwała walka Igi Świątek o awans do ćwierćfinału Australian Open. Niestety, legionistka mimo walecznej postawy, nieznacznie przegrała z Estonką, Anett Kontaveit 7-6(4), 5-7, 5-7. Świątek walczyła do końca. W trzecim secie ze stanu 1-5, zdołała doprowadzić do wyrównania, ale niestety dwa kolejne gemy zwyciężyła 31. w rankingu WTA Estonka.





Obie zawodniczki mierzyły się po raz drugi - przed rokiem również wygrała Kontaveit, 6-4, 7-6. Dla Świątek, dotarcie do IV rundy to najlepszy wynik w dotychczasowych startach w Australian Open. W turniejach Wielkiego Szlema, legionistka już raz dotarła do tego etapu rozgrywek, a miało to miejsce w Roland Garros w Paryżu. W Melbourne, Świątek czeka jeszcze walka w mikście, w parze z Łukaszem Kubotem, z którym również powalczy o ćwierćfinał.



Wyniki Igi Świątek w singlu w Australian Open:

I runda: Iga Świątek - Timea Babos (Węgry) 6-3, 6-2

II runda: Iga Świątek - Carla Suarez-Navarro (Hiszpania) 6-3, 6-4

III runda: Iga Świątek - Donna Vekić (Chorwacja) 7-5, 6-3

IV runda: Iga Świątek - Anett Kontaveit (Estonia) 7-6(4), 5-7, 5-7