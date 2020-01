SE: Legia zarobi na Majeckim 7 mln euro

Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. 10:54 Wiśnia, źródło: Super Express

Legia za sprzedaż Radosława Majeckiego do AS Monaco zarobi 7 milionów euro. Ponad milion euro zapisano też w bonusach, a do tego 10 procent od następnego transferu - podaje Super Express. Takie dane sprawiają, że jeżeli dojdzie do finalizacji, to zostanie pobity rekord Ekstraklasy. Majecki ma zostać też wypożyczony do Legii na najbliższe pół roku i przenieść się do Francji dopiero po zakończeniu sezonu.