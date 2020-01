31.01-2.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 31 stycznia 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę siatkarze Legii rozegrają ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego - z zespołem Centrum Augustów zmierzą się w hali mieszczącej się w miejscowości Płociczno-Tartak. Od wyniku spotkania zależy, z którego miejsca do play-off przystąpi nasz zespół. We Wrocławiu juniorzy koszykarskiej Legii zagrają turniej półfinałowy Młodzieżowego Pucharu Polski - legioniści walczyć będą o awans do finałów PP, jak również do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski.



Piłkarze Legii w niedzielę rozegrają sparing z Wisłą Płock na głównym boisku przy Ł3 - niestety ten będzie zamknięty zarówno dla kibiców, jak i przedstawicieli mediów.



Rozkład jazdy:

01.02 g. 14:00 Centrum Augustów - Legia Warszawa [siatka, Płociczno-Tartak]

01.02 g. 18:30 FC Den Haag - Vitesse Arnhem

02.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Wisła Płock [sparing zamknięty]



Młodzież:

01.02 g. 10:00 Legion Legionowo U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Broniewskiego 7]

01.02 g. 12:45 Hertha Berlin U17 - Legia U17 [ul. Łazienkowska 3]

01.02 g. 14:00 Legia U-18 - Znicz II Pruszków [ul. Łazienkowska 3]

01.02 g. 16:00 Legia U-12 - FK Hradec Kralove U12 [ul. Łazienkowska 3]

01.02 g. 17:00 UWKS Legia 02/3 - Escola Varsovia [ul. Obrońców Tobruku 11]

01.02 g. 18:00 Legia U-18 - Znicz II Pruszków [ul. Łazienkowska 3]

01.02 g. 20:00 Legia U-15 - Pogoń Szczecin U15 [ul. Łazienkowska 3]

02.02 g. 10:00 Legia U-16 - Pogoń Szczecin U16 04/5 [ul. Łazienkowska 3]

02.02 g. 12:30 Polonia II Warszawa U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

02.02 g. 13:00-15:30 Legia U-11 - Varsovia, Wigry Suwałki i Jagiellonia 09 [ul. Międzyparkowa 4]

02.02 g. 15:30-18:00 Legia U-10 - Varsovia, Wigry Suwałki i Jagiellonia 09 [ul. Międzyparkowa 4]

02.02 g. 16:00 Ząbkovia Ząbki 03/4 - UWKS Legia 03/4 [Ząbki ul. Słowackiego]

02.02 g. 16:00 Legia U-14 - Lechia Gdańsk 06 [ul. Łazienkowska 3]

02.02 g. 18:00 Legia U-13 - Lechia Gdańsk 07 [ul. Łazienkowska 3]



Turniej półfinałowy Młodzieżowego Pucharu Polski w koszykówce (Wrocław, ul. Czajcza 19):

31.01 g. 15:00 WKK Wrocław - Legia Warszawa

01.02 g. 11:00 Spójnia Stargard - Legia Warszawa

02.02 g. 10:00 Trefl Sopot - Legia Warszawa