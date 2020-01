Legia jest jednym z klubów, do którego może trafić Angelo Rodado z hiszpańskiego trzecioligowca UD Ibiza - podają tamtejsze media. 22-letni Rodado ma kilka ofert z rodzimych zespołów, ale Legia ma być najbardziej zdeterminowana do jego pozyskania. Hiszpan jest środkowym napastnikiem, który w tym sezonie rozegrał 22 mecze, zdobywając w nich 12 bramek.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Browar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z wfu miałem zawsze 6, do tego jestem po operacji i czekam na drugą... 5 tyś polskich zł i jestem do dyspozycji... odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.chello.pl Ronaldo? odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.telkab.pl Kupić za 0.9mln i sprzedać latem za 1,5mln Euro! Czysty zysk! odpowiedz

Gepetto - 3 godziny temu, *.chello.pl 2 mln ojro nierealne dla właściciela. Chociaż jak wypali to można zarobić. Ciekawe czy pensja większa niż naszego super gwiazdora widmo z rezerw. Świerczoka z Kupiszem widział bym u nas. Antolic ma iść do Turcji (niby niezastąpiony i ma zostać ale kasa misiu kasa) to może jak się uda w bonusie dorzucą Agre, Obradovicia. odpowiedz

TGK - 3 godziny temu, *.chello.pl za drogi dla prezesa. a grał w meczu pucharowym przeciw Barcelonie wypadł nawet dobrze... odpowiedz

Hautausmaa - 3 godziny temu, *.chello.pl Dawać go! Nie znam go! odpowiedz

News⚽️Legia - 3 godziny temu, *.188.151 Welcome ! odpowiedz

Kacperek - 3 godziny temu, *.chello.pl to ten co tak dobrze gral przeciw Barcelonie w ostatnim meczu :) odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl Jest to chyba aktualnie najsensowniejszy kierunek na uzupełnienie karłowatego ataku Legii. odpowiedz

Sezon - 3 godziny temu, *.chello.pl Na OGÓRKI czas zacząć odpowiedz

Maciej - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @Sezon: a skad sie wzięła połowa Hiszpanów wyróżniająca się w naszej lidze. Gość jest młody - może okaże sie ze odpali i Legia jeszcze na nim zarobi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.