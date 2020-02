30. urodziny Cholewiaka

30. urodziny obchodzi dziś Mateusz Cholewiak, który zimą trafił do Legii. 3,5 roku spędził w Stali Mielec, natomiast pół roku krócej był piłkarzem Puszczy Niepołomice. Zanim podpisał kontrakt z klubem z Łazienkowskiej, występował w barwach Śląska Wrocław. Dotychczas z "eLką" na piersi rozegrał kilka sparingów i zanotował trafienie w pojedynku z FK Vozdovac. Z okazji urodzin życzymy jak najszybszego debiutu z "eLką" na piersi oraz wielu sukcesów.

