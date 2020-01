Sąd uniewinnił burmistrza dzielnicy Śródmieście

W marcu 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła burmistrza dzielnicy Śródmieście Krzysztofa Czubaszka o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę Legii Warszawa. Burmistrz podał się wówczas do dymisji - teraz został prawomocnie uniewinniony.



Cała sprawa rozpoczęła się w grudniu 2017 roku gdy burmistrz wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji podatkowej. Wówczas z konta stołecznego klubu śródmiejski urząd zabrał 5 mln zł. Sprawę szczegółowo opisywaliśmy w tekście Budynek czy budowla? Oto jest pytanie. Legia od razu odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło natychmiastowej wykonalności i pieniądze wróciły na konto klubu. Decyzja śródmiejskich urzędników została cofnięta, a kwestie naliczania podatku zostały przekazane przez prezydenta Warszawy do dzielnicy Bemowo. Całą sprawą zainteresowała się prokuratura.



W październiku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie karne przeciwko byłemu burmistrzowi, a w poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tę decyzję w mocy, nie uwzględniając zażalenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zdaniem sądu nie było podstaw, by sądzić lokalne władze na podstawie takiego oskarżenia.