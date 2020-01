W PP rezerwy Legii zagrają z Mazovią

Rezerwy Legii Warszawa poznały przeciwnika w I rundzie Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Legioniści 22 kwietnia o godzinie 16:30 zagrają na wyjeździe z Mazovią Mińsk Mazowiecki. Przypomnijmy, że w minionym sezonie nasz drugi zespół zwyciężył w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, zwyciężając Błoniankę Błonie po dogrywce, a w Pucharze Polski na szczeblu centralnym legioniści odpadli dopiero w 1/8 finału. Teraz, aby awansować do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, Legia II musi pokonać Mazovię, a następnie dwóch kolejnych rywali. Mazovia zajmuje 5. miejsce w północnej grupie IV ligi. W kadrze I zespołu Mazovii znajduje się trzech byłych graczy Legii: napastnik Wojciech Wocial (najskuteczniejszy gracz Mazovii jesienią z 14 golami) oraz środkowi pomocnicy Mateusz Janusiewicz i Bartosz Malesa. W zeszłym sezonie oba zespoły mierzyły się w 1/4 finału wojewódzkiego PP. Wówczas, górą z pojedynku w Mińsku Maz. wyszła Legia II, która wygrała 4-1 po golach Zjawińskiego, Rosołka, Praszelika i Cichockiego. Co ciekawe, oba zespoły miały się spotkać ze sobą... już w najbliższą sobotę o 12, na zaplanowanym uprzednio meczu sparingowym przy Łazienkowskiej, które zostało jednak odwołane. Pozostałe pary I rundy PP: Ostrovia Ostrów Maz - Oskar Przysucha Victoria Sulejówek - Polonia Warszawa Delta Słupno - Broń Radom Mszczonowianka Mszczonów - Wisła II Płock Żbik Nasielsk - Świt Nowy Dwór Maz. Płomień Dębe Wielkie - Pogoń Grodzisk Maz. Pilica Białobrzegi - RKS Ursus Warszawa

