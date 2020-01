Do Francji trafi po zakończeniu sezonu

Majecki zawodnikiem AS Monaco!

Środa, 29 stycznia 2020 r. 15:00 Wiśnia, źródło: Legia.com

Radosław Majecki pozytywnie przeszedł testy medyczne w AS Monaco i podpisał z tym klubem pięcioletni kontrakt. Zgodnie z umową, 20-latek do końca sezonu będzie jednak wypożyczony do Legii. Zdaniem Super Expressu, "Wojskowi" mają zarobić na jego sprzedaży 7 milionów euro.



Bramkarz zadebiutował w pierwszym zespole "Wojskowych" 30 października 2018 roku w spotkaniu Pucharu Polski przeciwko Piastowi Gliwice. Radosław Majecki łącznie w koszulce z "eLką" na piersi zagrał 45 razy.